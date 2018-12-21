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是否餵養浪浪？當野保遇上動保衝突　她：先關注人類行為

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流浪貓,覓食（圖／本報資料照）

▲餵養流浪貓示意圖。（圖／本報資料照）

文／蔡昀陵（2018年動保寫手營學員）

第一眼對慈媛的印象是一個文靜清純的小女生，在訪談過程中，帶有一絲緊張，但一開口就侃侃而談的她，亟欲宣洩出來的是對自然保育的熱情。

慈媛目前就讀台大人類學系三年級，課後參加自然保育社。如此帶有人文色彩科系的孩子為什麼會加入生態相關社團呢？慈媛說，這就要從她十七歲生日所收到的一份改變她人生的大禮講起。

慈媛喜歡沉浸於閱讀小說的世界中，十七歲生日那天，她讀了吳明益老師的《蝶道》，書裡面敘述「流星蛺蝶」的字句，開啟了她對於自然保育的嚮往。如同書中所說的：「蝴蝶飛行時釋放氣味所留下的隱形道路，是從內心通往自然、與自然的相處之道。」讓慈媛一腳踏進了自然的領域。

在讀到吳明益老師的書之前，慈媛原本希望讀外文或文學，然而讀了《蝶道》這本書之後，她就回不去了，期待可以找到一個科系，能夠結合人文與自然。

一開始，慈媛希望讀地理系，因為這是一個跨越自然與文化兩者的科系，但後來因分數的關係，所以進了排名下一個的台大人類學系。進了人類學系後，她漸漸了解人類學系，並且喜歡上人類學系的觀點──任何議題都需要做田野調查，切身地從每個人的角度去看事情、並且了解多元觀點。

例如像是所謂動物倫理道德線的問題，慈媛提出的看法是：與其在多樣化的人們之中，設定一個基準點並且要求所有人跟隨，不如從對方的角度去思考他們看事情的態度。亦即，每個案例都是個案，不該用同一個角度去看所有的案例，而是須從不同個體的背景去做深入討論，不應設一條道德標準線讓所有人遵守。

因為擁有上述人類學系的背景與觀點，慈媛在保育社中也用同樣的角度去分析動保與野保衝突的議題。

在台大，懷生社有時會和保育社在「是否餵養貓咪」的問題上產生衝突。慈媛說：「在這個議題上，應該先關注人類的行為。」她指出，野保人與動保人的衝突是在於各說各話，努力地想要說服對方，但沒有徹底的了解對方的思考與行為

敘利亞救護車司機照顧流浪貓（圖／達志影像）

▲敘利亞救護車司機照顧流浪貓資料照。（圖／達志影像）

例如野保人沒有真的了解愛媽為什麼想要餵食動物，忽略了愛媽的生命經驗，自己本身也沒有真的餵過流浪動物；另一方面，動保人也不了解野生動物保育背後的科學與生態議題。

慈媛提到自己在野保與動保衝突上，比較能站在野保這方。她說：「之前在台大校園看到一隻被貓咬死的五色鳥，貓咪玩弄完之後，並沒有把五色鳥吃掉就離開了。說明貓咪不會因為被餵食就不獵捕野生動物。」然而，雖然比較偏向野生動物保育這方，慈媛同時也強調，應該要去理解餵食的愛媽當下的想法與情感

在慈媛與愛媽的訪談經驗中，她發現有些愛媽了解餵食貓咪對牠們不一定是好的，但是在面對動物需求的那個當下，她們無法對這些需要關懷的動物視而不見，而大眾不應該譴責這樣的情感

就如同慈媛喜歡的另一個作家伊坂幸太郎所說：「有些人會說『吃素救動物』是偽善，但如果連眼前的人都幫忙不了的人，要怎麼幫更大的群體呢？」同樣地，對於愛媽來說，「若連眼前的動物都無法關心，那該如何幫助更多的動物呢？」慈媛清楚地指出這點。並且為了瞭解更多動保方的觀點，慈媛參加這次動保寫手營，希望能在這個議題上有更全面性且多元化觀點的了解。

當被問到未來時，慈媛靦腆地笑了一下。因為之前到桐溪的自然遊戲場當志工的時候，帶領小朋友一起在自然環境中遊玩、學習，帶給她相當美好的回憶，因此她後來也持續參加相關營隊，例如參與芝山綠園營隊的隊輔，主題是結合生態與考古，讓她如魚得水。所以提到未來，相信慈媛會積極朝向得以連結人文社會與自然保育兩方的領域，繼續前進！

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★「動物當代思潮」由台南大學吳宗憲老師召集學者及夥伴所組成。透過各種方式將涉及動保議題的「動物保護學」、政策與法律等，進行跨域討論、交互檢證。更多精彩內容，請上「動物當代思潮」臉書、「動物當代思潮論壇」網站。

關鍵字： 動物當代思潮動保張慈媛吳明益蝶道蝴蝶野保

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