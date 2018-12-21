小奴才「哈姆立克姿」抱聖上　牠眼神死怒瞪鏡頭：還不救駕？

▲喵皇被小奴才硬抱立刻眼神死。（圖／網友Vera Chen授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

還拍，快救駕啊！台南美短Miu這天又被小奴才侵犯，只見喵被人從後面抱起，哀怨的表情顯現出牠的不情願，同時也對大貓奴Vera Chen發出求救光波，「有考慮救我嗎？」這個畫面被飼主拍下，並且上傳至臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」，眼神死的聖上笑翻不少網友。

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媽咪Vera Chen受訪時表示，妹妹最喜歡跟Miu玩，每天一回到家就是先找貓咪，接著再抱起來不斷地說話，甚至教起主子人生哲學，例如，「不要亂跑會吵到鄰居」。而喵皇只能靜靜地聽，任憑妹妹處置，時不時發出求救光波，希望有人可以救救牠！

▲妹妹很喜歡黏著Miu講話。

Miu目前6歲左右，妹妹出生後到3歲喵皇都保持著距離，避免被小朋友當成「戳戳樂」，現在妹妹長大躲不掉了主子只能任憑處置。媽咪也提到，當小孩子跟貓咪玩時，都會特別注意妹妹的力道，不會讓Miu受傷，偶爾也會把兩位短暫隔離，讓喵皇有個清靜的時光。

▲喵：小奴才不在，我來賣萌一下～

▲Miu偶爾可以獲得「清淨」時光。

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Miu眼神死的照片上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「牠的眼神告訴你，你等一下就死定了」、「喵：等我下來你就完了」、「她就算了，尼敢跟窩來這套，看窩不咬死你！」、「朕...無奈了」、「這是舉重練習嗎XD」、「我家每天上演這戲碼」、「別再強抱我了！」。

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