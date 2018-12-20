苗栗半年第6隻！再傳石虎闖雞舍覓食　受困捕鼠籠被救出

▲苗栗銅鑼鄉有石虎闖入雞舍覓食，不小心被捕鼠籠抓住。（圖／苗栗縣農業處自然生態保育科提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

苗栗縣銅鑼鄉農民19日下午發現有石虎闖進雞舍，卻因誤入捕鼠籠而被困住，農業處接獲通報立即派人前往接手，所幸經過獸醫院檢查後，該石虎只有些微擦傷，沒有大礙。同時，這也是本月第二起石虎闖入苗栗雞舍的案件，經農民自主通知政府單位後都得到妥善照顧，確保狀況良好就能野放回山林中。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

苗栗縣農業處自然生態保育科長張葦表示，該雞舍主人最近感覺到雞隻減少，因此放置捕鼠籠想逮住兇手，卻捉到野生動物石虎，主人的女兒一眼認出籠內動物屬保育級所以立刻通報政府相關單位。受困石虎由農業處接手後，送至獸醫院進行檢查，頭頂有些輕微擦傷，傷勢並不嚴重，若恢復狀況良好，觀察一段時間後就能啟動野放計畫，讓牠回到大自然中。

▲獸醫正在幫石虎進行檢查。

張葦也提到，近年來苗栗農民保育觀念提升，因捕獸夾也有可能造成自家動物受傷，所以大多民眾不再放置其陷阱，改放捕鼠籠代替；多數年輕人也都能認出石虎樣貌，因此一旦發現捕捉到該保育類動物皆會主動通報相關單位。此外，政府也協助雞舍加裝圍網，保障農民的產業，同時保護石虎不因誤闖而受傷。

▲被捕鼠籠捉住的石虎肉墊有點破皮。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

事實上，淺山丘陵尾地帶適合飼養家禽，但是此範圍卻正好與石虎棲地重疊，因此苗栗縣今年下半年已發生2次石虎闖入雞舍案件，上個月有4隻石虎在後龍鎮覓食雞隻結束被捕鼠籠困住，這個月初在西湖也有相同案例，再加上銅鑼鄉的紀錄總共有6隻石虎誤闖被救出。

▼更多精彩影音