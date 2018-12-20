ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

苗栗半年第6隻！再傳石虎闖雞舍覓食　受困捕鼠籠被救出

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲苗栗銅鑼鄉有石虎闖入雞舍覓食。（圖／苗栗縣農業處自然生態保育科提供）

▲苗栗銅鑼鄉有石虎闖入雞舍覓食，不小心被捕鼠籠抓住。（圖／苗栗縣農業處自然生態保育科提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

苗栗縣銅鑼鄉農民19日下午發現有石虎闖進雞舍，卻因誤入捕鼠籠而被困住，農業處接獲通報立即派人前往接手，所幸經過獸醫院檢查後，該石虎只有些微擦傷，沒有大礙。同時，這也是本月第二起石虎闖入苗栗雞舍的案件，經農民自主通知政府單位後都得到妥善照顧，確保狀況良好就能野放回山林中。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

苗栗縣農業處自然生態保育科長張葦表示，該雞舍主人最近感覺到雞隻減少，因此放置捕鼠籠想逮住兇手，卻捉到野生動物石虎，主人的女兒一眼認出籠內動物屬保育級所以立刻通報政府相關單位。受困石虎由農業處接手後，送至獸醫院進行檢查，頭頂有些輕微擦傷，傷勢並不嚴重，若恢復狀況良好，觀察一段時間後就能啟動野放計畫，讓牠回到大自然中。

▲苗栗銅鑼鄉有石虎闖入雞舍覓食。（圖／苗栗縣農業處自然生態保育科提供）

▲獸醫正在幫石虎進行檢查。

張葦也提到，近年來苗栗農民保育觀念提升，因捕獸夾也有可能造成自家動物受傷，所以大多民眾不再放置其陷阱，改放捕鼠籠代替；多數年輕人也都能認出石虎樣貌，因此一旦發現捕捉到該保育類動物皆會主動通報相關單位。此外，政府也協助雞舍加裝圍網，保障農民的產業，同時保護石虎不因誤闖而受傷。

▲苗栗銅鑼鄉有石虎闖入雞舍覓食。（圖／苗栗縣農業處自然生態保育科提供）

▲被捕鼠籠捉住的石虎肉墊有點破皮。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

事實上，淺山丘陵尾地帶適合飼養家禽，但是此範圍卻正好與石虎棲地重疊，因此苗栗縣今年下半年已發生2次石虎闖入雞舍案件，上個月有4隻石虎在後龍鎮覓食雞隻結束被捕鼠籠困住，這個月初在西湖也有相同案例，再加上銅鑼鄉的紀錄總共有6隻石虎誤闖被救出。

▼更多精彩影音

關鍵字： 石虎誤闖雞舍捕鼠籠苗栗

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

土狗、秋田全部禁養！　48種狗「養了最少罰9千」

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

電毯一鋪「整排賓士」停好停滿！　網看眼花：是複製貼..

狗女兒散步被硬上　老爸先踹公狗再一拳打爆飼主眼球

見醫師手上的東西...兇猛警犬「臉埋主人懷裡」　網..

遊東京注意！豐洲市場發現劇毒「紅背蜘蛛」　被咬半小..

港黑狗趴睡遭男追打鮮血直流　高爾夫球桿斷在一旁

比阿嬤更會養！「超巨海獅」撒嬌漁民　討魚「吃到飽」

愛貓好奇跳入運轉洗衣機　女飼主急伸手救...手也斷..

新竹首次出現石虎蹤跡！右腿被夾傷「嚴重變形」　恐需..

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什..

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫..

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭..

賣場買寵物床「寶寶也愛睡」　媽po照網友讚爆：cp..

貪玩柴樂咬超長天然潔牙骨　戰利品叼回家...網笑撿..

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

屏氣凝神！全神貫注！犬鳥大戰 誰勝誰負?

可憐柴躺爸手臂「緊盯吃飯」　逮到機會怒緊咬...太..

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

你家喵皇是左撇子還是右撇子？　專家：慣用這手的貓咪..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

飢餓喵「伸手討雞腿」　媽轉頭狠瞪...牠秒縮手裝沒..

租麋鹿陪過聖誕節　俄動物園推出「動物到你家」服務　

1個月胖2KG「細腰→游泳圈」　減肥柴去公園散步騙..

迷你豬眼神迷茫「火爐」旁取暖　網友笑：我好像聞到味..

狗狗串門沒回家！被人綁住近射BB彈　全身100孔還..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

玩大老二沒牌出…3罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：Wh..

阿嬌婚禮哽咽：我們會狠狠幸福！　賴弘國心疼「摟腰安..

普丁：俄羅斯強大西方備感威脅　要成為「世界第5大經..

看到舊愛PO文…亞莉安娜憂他輕生　衝去見「卻被警衛..

訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃..

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃..

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月..

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就..

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬..

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完..

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭..

寵物動物熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

讀者迴響

熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

最新影片

更多

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什麼生物？

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫媽媽

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭上千人

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面