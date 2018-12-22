穿鞋上廁所防主子襲擊　喵「假動作」磨蹭...下秒利牙狠咬奴才！

▲奴才穿拖鞋想防止被咬，結局依然被利牙啃。（影／網友丁溍煒授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

怎麼防都沒用！新北市飼主丁溍煒這天在臉書社團「愛貓聯盟」上傳一則影片，原來是為了防止貓咪「橘橘」在人上廁所時偷襲，因此特地穿上鞋子，沒想到喵先假動作磨蹭兩下後，依然狠狠地朝奴才的腳咬下去，爆笑畫面讓不少網友直呼「好療癒」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

橘橘從小有一個奇怪的習慣，牠非常喜歡趁奴才上廁所時闖入浴室，心機重的喵皇會先做出假動作磨蹭撒嬌，等人放下戒心時立刻張大嘴巴，毫不留情地朝鏟屎官的腳咬下去，攻擊完就逃離現場，若是奴才還不出來就會再重複一次咬人戲碼。

▲穿襪子依然被利牙狠咬。

飼主每天都被主子欺負，於是開始想辦法避免被襲擊的命運，他提到，曾經試過襪子、鞋子，下次準備要穿皮鞋上廁所了！雖然橘橘天天闖浴室偷窺還會咬人，但目前奴才已經相當習慣，不會感到壓力大而沒辦法好好上廁所。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲奴才長期被欺負，因此決定咬回去報仇。

奴才廁所遭襲擊影片上傳後，引來不少網友笑翻留言，「不管你穿什麼都照咬，除非你穿長雨鞋」、「橘：不管穿啥，我都覺得你的腳踝好吃」、「到底貓咪跟你的腳是有多大的仇恨」、「先撒嬌後表達愛意，牠的愛就是狠狠地咬」、「愛貓聯盟日常：看原PO被咬」、「我覺得要買一套重機騎士裝備」、「拜託你要天天被咬，大家才有歡樂」。





▲飼主家中有3貓1狗，都很喜歡到廁所「聞香」。

▼更多精彩影音