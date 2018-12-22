睡覺也要練核心！阿柴「棒式支撐」甜睡　肚子懸空超不科學

▲看了都覺得肚子好痠XD（圖／網友Judy Huang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

想要擁有完美身材，連睡覺也不能偷懶！新北林口有隻健身成癮的柴柴「Money」，就連睡覺也不放過鍛鍊身體的機會，只見牠前後腳分別放在兩張椅子上，但中間肚子部分卻懸在半空中，如此不科學的姿勢也能睡得香甜，讓馬麻忍不住把這稀奇的一幕拍下來，網友看了也紛紛讚嘆阿柴的腰力！

馬麻Judy Huang笑說，當天帶Money散步回家後，媽媽就去忙自己的事了，忙著忙著驚覺Money異常安靜且不見狗影，仔細尋找後才發現毛孩竟然跳到椅子上打瞌睡，肚子甚至還騰空沒有支撐，形成了這個神奇畫面，於是趕緊錄下影片後，就把兩張椅子合併讓Money舒服入睡。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：身為一個健身柴隨時都要拉筋啦！

▲白天的時候，處處都是Money的睡覺大平台。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，柴友們看了都超驚訝表示，「這個棒式核心應該練蠻久的」、「妳不懂！牠在訓練腰力」、「問號問號哈哈哈哈哈哈哈哈哈太扯」、「人家在練腹肌啦」、「柴：我在練核心也要跟你說嗎」、「睡到肚肚下垂了」、「狂睡姿哈哈哈」、「好想摸肚子」。

愛撒嬌的Money其實擁有自己的籠子，但牠卻很喜歡跳到椅子上，和家人窩在一起，也很喜歡在椅子上用「匍匐前進」的方式在椅子上遊移，是個非常無厘頭的柴柴。另外，聰明的Money還能認出自己的玩具名稱，只要向牠指定某樣玩具，牠就會興奮地跑去找出來交給主人。

▲Money：人家就是想跟家人賴在一起啦～

不過，愛玩的Money卻曾經差點鬧大事，那時牠不小心將姐姐的襪子吃下肚，當下家人立即阻止牠，但牠卻以最快的速度吞食，家人看了全嚇壞，希望牠能趕快吐出來或拉出來，等了7天之久，牠才終於將完整的襪子「大出來」，媽媽無奈說，「人生第一次撿屎撿的這麼開心。」而這7天以來，Money也完全沒有任何不適，精神食慾一如往常地好，反倒是馬麻差點被嚇暈了！

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▲柴：媽～我今天是不是又更帥了一點呢？

▼影片為網友Judy Huang授權提供

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