綁繩訓練第一天回家「紗門一面倒」　媽嚇壞：牠才8個月大

▲回家紗門直接倒地。（圖／網友Sunny Wang授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

養到專業的拆家大隊！苗栗一名飼主幫愛犬做綁繩訓練定性，繫上牽繩後便出門上班。沒想到回家，陽台的紗門直接被撞破倒在陽台，而肇事者正定格在原地，一臉無辜的開起飛機耳，讓她又好氣又好笑，「牠才8個月大，再拆房子啊？」

▲▼只要綁繩，娃娃就會露出哀怨臉的表情。

飼主Sunny Wang表示，照片中的愛犬「娃娃」是一隻美國迷你型惡霸犬，平常個性很貼心也黏人，當天是大家都要外出上班，想說讓牠練習能綁著，結果一開門就看到悲劇，娃娃滿臉無辜的要從陽台走進來。馬麻笑說，當下的心情其實是自責又好笑，因為娃娃完全搞不清楚發生什麼事，「就覺得，天哪！真不該把你綁起來的...都是我的錯」。

▲娃娃掙脫繩子把沙發也咬爛。



「陸續我們就發現她這一天還幹了不少事呢！連沙發底都啃爛了...還有房間的衣櫥（鐵的部分也咬扁）導致衣櫥在我睡夢中倒下，還好我沒被壓死。」雖然顧家十分會搗蛋，但娃娃依舊是家人的心頭肉。Sunny Wang提及自己的身體狀況不好，好幾次不舒服都是娃娃幫忙通知家人，「我半夜不舒服，牠會起床來回的走動叫醒我女兒，讓家人知道我身體有異狀！很機靈警覺性也很高」，惡霸犬個性很穩定溫和，很適合養在家裡陪伴孩子。

▲娃娃和小主人相處融洽。

照片分享到臉書公開社團「有點毛毛的」之後，許多網友紛紛說，「穿牆之忍術」、「綁起來只拆一扇門已經給了你面子了」、「下次記得把門綁起來」、「都是門的錯啦」、「知道錯就好！下次綁起來是拆門XD」、「就是綁著才拆一面而已 ，沒綁拆整組門了」、「汪：人家是擔心蚊子會著涼 請牠們進屋比較溫暖啦」。