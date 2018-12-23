下水前「動手動腳」划空氣暖身　動感柴露U型笑容變身舞王

▲柴犬下水前「摩拳擦掌」熱身，配聖誕歌完美演出。（圖／翻攝自Instagram@mamechiyo728）

寵物小組／綜合報導

日本柴犬「豆千代」每次下水前都會先暖身一下，只見牠被抱起來後雙手不斷地揮呀揮，就像是在跳舞一樣十分逗趣。飼主特別將柴柴「跳舞」的畫面剪接在一起，配上「聖誕鈴聲」的音樂後，汪汪每個拍子都有對到，可愛的舞姿吸引不少粉絲觀看。

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飼主時常在IG「@mamechiyo728」分享豆千代的日常生活，汪汪有個可愛的習慣，每次要下水洗澡前牠都會一直「動手動腳」，必須先在空中划空氣熱身練習，下水後就能熟能生巧地游泳。飼主特別將這些畫面接在一起，搭配聖誕鈴聲的音樂，汪汪拍子配合的十分完美，再加上始終保持的淺淺的微笑，瞬間收不不少網友的心，可說是這個聖誕節最「動感」的柴柴。

▲豆千代另一項拿手絕活「拜託」。（圖／翻攝自Instagram@mamechiyo728）

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豆千代除了聖誕鈴聲的舞蹈演出外，也時常扮演成其他角色來搞怪賣萌，是隻富有表演天分的柴柴，同時牠還有一項拿手絕活「拜託」，只見牠出門散步時不斷使用這個招數，雙手合十快速擺動，這也成功吸引不少路人目光，備受矚目。

▼影片取自IG@mamechiyo728

在 Instagram 查看這則貼文 ヤンチャな豆柴 豆千代くんの日常です(ᵔᴥᵔ)（@mamechiyo728）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 16 日 上午 2:16 張貼

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