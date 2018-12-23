ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

下水前「動手動腳」划空氣暖身　動感柴露U型笑容變身舞王

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲柴犬下水前「摩拳擦掌」熱身，配聖誕歌完美演出。（圖／翻攝自Instagram@mamechiyo728）

▲柴犬下水前「摩拳擦掌」熱身，配聖誕歌完美演出。（圖／翻攝自Instagram@mamechiyo728）

寵物小組／綜合報導

日本柴犬「豆千代」每次下水前都會先暖身一下，只見牠被抱起來後雙手不斷地揮呀揮，就像是在跳舞一樣十分逗趣。飼主特別將柴柴「跳舞」的畫面剪接在一起，配上「聖誕鈴聲」的音樂後，汪汪每個拍子都有對到，可愛的舞姿吸引不少粉絲觀看。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主時常在IG「@mamechiyo728」分享豆千代的日常生活，汪汪有個可愛的習慣，每次要下水洗澡前牠都會一直「動手動腳」，必須先在空中划空氣熱身練習，下水後就能熟能生巧地游泳。飼主特別將這些畫面接在一起，搭配聖誕鈴聲的音樂，汪汪拍子配合的十分完美，再加上始終保持的淺淺的微笑，瞬間收不不少網友的心，可說是這個聖誕節最「動感」的柴柴。

▲柴犬下水前「摩拳擦掌」熱身，配聖誕歌完美演出。（圖／翻攝自Instagram@mamechiyo728）

▲豆千代另一項拿手絕活「拜託」。（圖／翻攝自Instagram@mamechiyo728）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

豆千代除了聖誕鈴聲的舞蹈演出外，也時常扮演成其他角色來搞怪賣萌，是隻富有表演天分的柴柴，同時牠還有一項拿手絕活「拜託」，只見牠出門散步時不斷使用這個招數，雙手合十快速擺動，這也成功吸引不少路人目光，備受矚目。

▼影片取自IG@mamechiyo728

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬柴柴聖誕鈴聲跳舞打拍子下水熱身聖誕歌

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「阿嬤有我陪妳～」偷拍忠犬暖心畫面PO網　媽說12..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓「睜大眼呆滯」：X，怎..

汪全身「蚵殼」一碰剝落流血　徐文良接通報：有人拿棍..

豹貓被自己尿「臭到ㄎㄧㄤ掉」　狂聞後呆滯：什麼鬼味

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後..

想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後..

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

吃的開最兇！團圓家族年燒300萬　挑保育員首要條件..

叫我乖巧可愛柴 吃飯、出門「全自動」

膽小柴打針激動喊「俺不要」　掙扎想逃網笑：柴說人話..

奴才想裝死討拍！一秒被識破　喵皇親自示範：讓專業d..

激動弟「S跳台階」網美姐慘摔　2柴繫一起互出糗....

「熊貓傻瓜」保育員最疼圓圓❤　甜蜜放閃：10年來每..

聽到「醫生」2字嘴邊肉狂抖　老汪坐車嚇壞：媽媽不要..

影／忘情開嗑！日水族館特製「菜菜聖誕樹」　超萌水豚..

忙著顧小孩！粗心爸爸把2狗忘車內　1小時後想到已熱..

主人尿急驚見聖上「塞好塞滿」躺在馬桶　沖還是不沖？

影／戲精上身！法鬥「匍匐前進」30秒　網笑：小憨面..

一不小心就蛋疼！店貓捲成球「戴眼罩」睡翻　客人推拿..

柴犬小弟嚴肅直視喵老大　奴才笑翻：最怕空氣突然安靜

才咬2口！　「貓牌監視器」竄出嚴肅怒盯：減肥還吃？

保育員快來嘛～　團團每早大頭壓窗擠成「菠蘿麵包熊」

賴門外休息…奴才幫畫「柴油停車格」　網：可開單取締..

下水前「動手動腳」划空氣暖身　動感柴露U型笑容變身..

台灣《紅白》韓星卡司出爐　「u9udan」金世正來..

高國華控徒弟養小鬼遭痛毆？　警：僅手臂一處破皮

草莓控保證會愛上　全台必吃7家草莓甜點刷爆IG

大鬍子39分10助攻領軍　火箭德州內戰7分退馬刺

傑布雷科生涯新高23分　杜蘭特關鍵三分送獨行俠5連..

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人揭內幕：擺餐桌布都刁..

畢爾40分首轟大三元奇兵布萊恩31分　巫師3OT滅..

世界醫療觀光指數台灣名列20　王正坤促急起直追

你一定吃過！　這「7大食物」超傷腎...酪梨、堅果..

開箱傻看4寶！他交換禮物神抽「SSR勞工禮盒」　網..

寵物動物熱門新聞

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

狗衝馬路追車　他怒：出事再來哭

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

小主人摸柴犬臉頰＋唱搖籃曲：寶..

5金金組吸貓大隊！圍橘貓瘋狂舔

柴洗澡變石像　定格15分鐘任人..

哈囉～我要睡覺！紅貴賓用力敲門

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

阿金打擾媽工作　一巴掌蓋上筆電

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

狗衝馬路追車　他怒：出事再來哭

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

小主人摸柴犬臉頰＋唱搖籃曲：寶..

5金金組吸貓大隊！圍橘貓瘋狂舔

柴洗澡變石像　定格15分鐘任人..

哈囉～我要睡覺！紅貴賓用力敲門

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

阿金打擾媽工作　一巴掌蓋上筆電

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

聖上超愛貓窩　24HR當「香蕉..

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

吃的開最兇！團圓家族年燒300萬　挑保育員首要條件請「保持素顏」

叫我乖巧可愛柴 吃飯、出門「全自動」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面