進隧道映出神煩柴臉　「一黑一亮」斜眼逼視：你渴望力量嗎？

▲駕駛進隧道之後擋風玻璃不斷映出柴犬的臉。（圖／翻攝自Twitter:kldry）

寵物小組／綜合報導

想專心開車都難！日本有名推主PO出一段神之好笑的影片，這天他開車行駛至隧道，擋風玻璃突然映出神煩柴的身影，側臉斜眼逼視給予極大壓迫感，「一黑一亮」讓他想忽視都難，超強的存在感讓萬名網友看完都跟著笑翻。

影片中可以看到，推主＠kldry行駛進隧道之後，眼前就冒出一顆柴頭就像是警示燈，原來是神煩狗的錢包表面被反射，不斷閃爍在擋風玻璃，用著招牌的魔性眼神，盯著他彷彿在問，「你，渴望力量嗎？」，瞪大眼逼視的模樣可愛又好笑。

▲▼可愛的Kabosu醬因為一個表情在網路上爆紅。（圖／翻攝自かぼすちゃんとおさんぽ臉書）

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影片分享到「這時候只要笑就可以了」逗樂無數人，許多網友看完紛紛留言笑說，「我以為是山洞的魔力，讓人油門鬆不開了呢」、「這是某種buff快要結束時的倒數效果」、「車廠你好，我的HUD上面忽然有個doge的圖示在閃爍，我不知道那是什麼意思」、「自我陷害車禍產生器」。

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擁有「神煩狗Doge之稱」的Kabosu醬是一隻日本母柴犬，前幾年因為一張手交叉+瞪大眼的照片爆紅，當時引起國外網友一片驚呼，把Kabosu的臉拿去PS各種情境，甚至有商家將Kabosu的臉製成生活商品，像是拼圖、錢包、手機殼等等，深受民眾喜愛。

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