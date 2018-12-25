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盲貓愛玩「有聲彩球」　媽爆買100顆當聖誕禮「淹沒玩具桶」

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▲▼盲貓愛玩「有聲彩球」媽爆買100顆當聖誕「淹沒玩具箱」（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲蝦蝦的聖誕禮物，是100多顆最喜歡的彩球！（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

黑白米克斯「蝦蝦」幼年流浪時眼睛受到感染、失去視力，但卻一點兒也不自卑，長成一隻活潑又愛撒嬌的喵喵，輾轉待過2個中途之家後，終於遇見深愛牠的爸爸媽媽。今年聖誕節，父母更買了100多顆的「有聲彩球」當作毛孩的聖誕禮物，多到玩具桶都滿了出來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼盲貓愛玩「有聲彩球」媽爆買100顆當聖誕「淹沒玩具箱」（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蝦蝦小時候流浪，眼睛感染失去視力。

▲▼盲貓愛玩「有聲彩球」媽爆買100顆當聖誕「淹沒玩具箱」（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蝦蝦聽覺非常靈敏。

媽咪向《ETtoday寵物雲》提到，她以前嘗試過很多種玩具，觀察許久才找到蝦蝦的最愛，原來是因為這種彩球被撥弄時會發出細微卻又不太吵雜的聲音。她也說，盲貓雖然看不見，但聽力卻更加靈敏，就連昆蟲翅膀振動的聲音都聽得見，還會拚命想要抓住在天空飛的蛾呢！

▲▼盲貓愛玩「有聲彩球」媽爆買100顆當聖誕「淹沒玩具箱」（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪不捨蝦蝦因此決定自行收編。

▲▼盲貓愛玩「有聲彩球」媽爆買100顆當聖誕「淹沒玩具箱」（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蝦蝦就像一般的貓咪一樣愛玩、好動。

媽咪在公司附近餵養的浪浪，還來不及抓紮，就發現有隻貓媽媽懷孕生寶寶，「我有段時間請假沒上班，再次看見這孩子，牠的雙眼已經嚴重感染，醫生也判斷視力沒救了。」她曾因痛失愛貓發誓不再飼養，原本打算為毛孩尋找認養家庭，但卻在相處過程中越來越不捨，「我擔心未來的主人沒有耐心照顧，與先生商量之後決定打破原則，讓蝦蝦住進我們心裡。」

▲▼盲貓愛玩「有聲彩球」媽爆買100顆當聖誕「淹沒玩具箱」（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蝦蝦看不見，因此比較害怕新環境，也很黏人。

▲▼盲貓愛玩「有聲彩球」媽爆買100顆當聖誕「淹沒玩具箱」（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蝦蝦在家倍受疼愛，睡得好安心～

這對夫妻全心全意地呵護盲貓，給予專屬房間、數不清的玩具和陪伴，「因為心疼，所以就更加倍地疼愛。」她形容毛孩非常聰明，在家中玩耍、衝刺時，只要聽見「小心」二字就會減速、避開障礙物，「因為蝦蝦看不見，所以比較難適應新環境，會變得比平常還要黏人。有次牠尿結石住院，聽到我探望的聲音便叫個不停，讓人好心疼！」

▲▼盲貓愛玩「有聲彩球」媽爆買100顆當聖誕「淹沒玩具箱」（圖／蝦蝦媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蝦蝦睡死～

最後，媽咪也提醒，若是家中飼養盲貓，家具、擺設都盡量不要移動，並且保持動線順暢、寬敞，便可讓毛孩如同正常喵喵一般過生活，「希望更多人願意給予耐心和愛，讓這些不完美的孩子有機會，擁有幸福的貓生！」

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關鍵字： 米克斯浪浪聖誕節彩球救援

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