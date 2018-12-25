兔唇貓「牙齦沾黏」剩1鼻孔…被判很難活　牠勇敢撐過開顎手術

▲小橘貓「醜醜」患有兔唇和牙齦沾黏。（圖／勇敢戰士_阿醜醜喵星人授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

小小身體卻蘊藏強大的生命力！浪浪「醜醜」因為基因突變造成「兔唇顎裂」和「牙齦沾黏」，難以在野外生存所以遭到母親拋棄，幸好被現在的媽咪收編。飼主不畏辛勞、耐心餵養，還陸續發現小貓其他缺陷，卻更加被那份求生意志所感動，於是她鼓起勇氣送兒子進行「開顎手術」，看見毛孩成功挺過，幾乎感動落淚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她偶然在臉書社團「東港好厝邊」看見求助文，對方表示撿到小奶貓卻不知所措，「我接手後才發現毛孩只有一個鼻孔，就診才知道是『上顎裂』，也就是所謂的『兔唇』。」除此之外，喵喵因為心臟過小引起水腦症，走路總是晃來晃去，心肺功能也發育不全，「每位醫生都說『很難活下來』，簡直像是被判了死刑。」

▲醜醜雖然瘦弱卻很活潑。

媽咪不輕易放棄，卻發現醜醜嘴巴無法張開，僅能從上、下門牙之間的小洞灌食，再次就診發現牠牙齦骨頭沾黏在一塊兒，就連母貓的奶水都吸不到，「這孩子7個多月大，體重只有1.3公斤，卻還是非常活潑，老是想要欺負喵姐姐、偷吃飼料或是自己理毛，但只會把身體弄得越來越髒，看了真的很心疼。」

媽咪轉述醫生的話，「醜醜必須趁著口腔關節未壞死之前動刀，但牠成長速度緩慢，且只有一個鼻孔，無法氣麻也難以急救，如此風險讓人非常掙扎。」最後，她在聖誕節前夕下定決心，幸好毛孩一如往常地堅強，「我看見牠下顎動了的瞬間，真的感動得好想落淚！」

▲醜醜喜歡窩在媽咪身邊睡覺，非常撒嬌。

媽咪表示，醜醜開顎後一樣要維持少量多餐的頻率，訓練「用舌頭吃飯」，等交錯生長的乳牙脫落、口腔健全才能吃下硬食，「如果嘴巴長出比較多肉，就能縫合上顎裂了。」她也提到，「這孩子不斷表現出『好想活下來』的決心，對我而言，這是一個機會，對醫師而言，則是一個奇蹟，我們都看到了生命韌性和堅強的勇氣。」

媽咪感性地說起往事，原來她父親曾被誤診口腔癌，經歷許多治療的後遺症，便是長期插著鼻胃管、無法吃飯，「爸爸過世後，我卻遇見了情況相似的醜醜。這樣的巧合，不禁讓我覺得，這隻貓兒就是親人另一種方式的陪伴，所以我再怎麼努力都要讓牠活下來。」最後她也笑著期許，希望早日看見這隻小毛球像正常的貓咪一樣，吃飯、喝水、理毛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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