ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

兔唇貓「牙齦沾黏」剩1鼻孔…被判很難活　牠勇敢撐過開顎手術

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼兔唇貓「牙齦沾黏」剩1鼻孔…勇敢撐過開顎手術　醫：奇蹟（圖／勇敢戰士_阿醜醜喵星人授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲小橘貓「醜醜」患有兔唇和牙齦沾黏。（圖／勇敢戰士_阿醜醜喵星人授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

小小身體卻蘊藏強大的生命力！浪浪「醜醜」因為基因突變造成「兔唇顎裂」和「牙齦沾黏」，難以在野外生存所以遭到母親拋棄，幸好被現在的媽咪收編。飼主不畏辛勞、耐心餵養，還陸續發現小貓其他缺陷，卻更加被那份求生意志所感動，於是她鼓起勇氣送兒子進行「開顎手術」，看見毛孩成功挺過，幾乎感動落淚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她偶然在臉書社團「東港好厝邊」看見求助文，對方表示撿到小奶貓卻不知所措，「我接手後才發現毛孩只有一個鼻孔，就診才知道是『上顎裂』，也就是所謂的『兔唇』。」除此之外，喵喵因為心臟過小引起水腦症，走路總是晃來晃去，心肺功能也發育不全，「每位醫生都說『很難活下來』，簡直像是被判了死刑。」

▲▼兔唇貓「牙齦沾黏」剩1鼻孔…勇敢撐過開顎手術　醫：奇蹟（圖／勇敢戰士_阿醜醜喵星人授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲醜醜雖然瘦弱卻很活潑。

媽咪不輕易放棄，卻發現醜醜嘴巴無法張開，僅能從上、下門牙之間的小洞灌食，再次就診發現牠牙齦骨頭沾黏在一塊兒，就連母貓的奶水都吸不到，「這孩子7個多月大，體重只有1.3公斤，卻還是非常活潑，老是想要欺負喵姐姐、偷吃飼料或是自己理毛，但只會把身體弄得越來越髒，看了真的很心疼。」

媽咪轉述醫生的話，「醜醜必須趁著口腔關節未壞死之前動刀，但牠成長速度緩慢，且只有一個鼻孔，無法氣麻也難以急救，如此風險讓人非常掙扎。」最後，她在聖誕節前夕下定決心，幸好毛孩一如往常地堅強，「我看見牠下顎動了的瞬間，真的感動得好想落淚！」

▲▼兔唇貓「牙齦沾黏」剩1鼻孔…勇敢撐過開顎手術　醫：奇蹟（圖／勇敢戰士_阿醜醜喵星人授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲醜醜喜歡窩在媽咪身邊睡覺，非常撒嬌。

媽咪表示，醜醜開顎後一樣要維持少量多餐的頻率，訓練「用舌頭吃飯」，等交錯生長的乳牙脫落、口腔健全才能吃下硬食，「如果嘴巴長出比較多肉，就能縫合上顎裂了。」她也提到，「這孩子不斷表現出『好想活下來』的決心，對我而言，這是一個機會，對醫師而言，則是一個奇蹟，我們都看到了生命韌性和堅強的勇氣。」

媽咪感性地說起往事，原來她父親曾被誤診口腔癌，經歷許多治療的後遺症，便是長期插著鼻胃管、無法吃飯，「爸爸過世後，我卻遇見了情況相似的醜醜。這樣的巧合，不禁讓我覺得，這隻貓兒就是親人另一種方式的陪伴，所以我再怎麼努力都要讓牠活下來。」最後她也笑著期許，希望早日看見這隻小毛球像正常的貓咪一樣，吃飯、喝水、理毛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯救援浪浪兔唇水腦

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

奴才爸遭主子「賞巴掌」伺候　興奮求換邊打讓貓咪也傻眼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

警衛電棒打死懷孕母狗棄垃圾桶　學生心碎大哭：牠從沒..

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

修車廠長大的鸚鵡！模仿「異音」口技超神　最後一句讓..

熱情柴「唉唉撒嬌」迎接回家　殺豬聲害爸被檢舉「半夜..

這家人以為養了迷你豬…等暴肥成豬才知道迷你並不存在..

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

歡樂背後…聖誕馴鹿被狠踹、餓到骨頭凸出　壓力大狂掉..

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演..

出門爬山...他牽16隻萌犬求婚 狗奴女友被包圍祝..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

曾在市場淋雨找媽媽的「恰恰」　現在幫顧中途幼貓卻沒..

女員工餵完名叫「訂單」黑汪　結果訂單狂來！闆娘：繼..

貪玩小虎喵疊手手疊到度咕　網：太可愛 不玩對不起..

柴可兔斯貓-為了吃！「抱大腿」只是小事

浪浪別哭-在眾人眼中的問題毛孩　對我來說是最棒的家..

【侑敏頻道】冬季保暖好簡單！先用3招分辨兔寶會不會..

《倉鼠人》孵蛋21天！孵蛋器真的孵出小雞了？

以為坐車車去散步…汪猛搖尾巴好興奮　下秒主人衝上車..

兔唇貓「牙齦沾黏」剩1鼻孔…被判很難活　牠勇敢撐過..

背後吹寒風～綿密灰毛「禿成白花」　湯圓貓驚呆：速隨..

特別企劃／阿嬤看狗一眼罵「拿去送人」　現在當金孫還..

鬧鐘響兩聲靈異關掉！飼主貼出「遲到原因」崩潰　網友..

愛媽家門遭丟紙箱打開氣炸！　「我沒辦法繼續養，麻煩..

媽媽快溺水！3傻汪衝廁所抱腿大叫　飼主無奈：不會掉..

去醫院看病哄牠進門！　落寞汪敲窗「垂眼目送」媽：早..

日本嫁來台…近百歲嬤雨天也騎小50餵狗　遇偷狗賊拆..

盲貓愛玩「有聲彩球」　媽爆買100顆當聖誕禮「淹沒..

快訊／夜窺「賣菜郎」的寢室　韓國瑜穿襪子入睡：這樣..

華為梁華：在全球會嚴格合規經營　遵守美歐出口管制法..

倉促拔葉俊榮教育部長遺缺誰接？　行政院：還不確定

萬名玩家響應GAME STAR遊戲之星　電玩展預購..

患罕病被罵豬八戒、推進糞坑　母哭訴：我兒子不是怪物..

以為坐車車去散步…汪猛搖尾巴好興奮　下秒主人衝上車..

CBA／陳盈駿砍8分吞敗　楊敬敏先發12分4籃板助..

割喉警員再劫車…嫌帶3把「滴血西瓜刀」　福建公車撞..

大專足聯／輔大出賽其他隊都來看　傷兵多加年輕班底踢..

館長專訪民進黨員！陳筱諭喊改革：老政客退出第一線　..

寵物動物熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

警衛打死孕浪犬　學生：牠沒咬人

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

修車廠長大的鸚鵡　異音口技超神

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

柴甜笑迎接爸　撒嬌聲卻像被虐待

親眼見媽被虐死怕人　牠遠遠護主

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

駕駛進隧道　擋風玻璃映出87柴..

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

無法接受迷你豬暴肥　憤而棄養

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

讀者迴響

熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

警衛打死孕浪犬　學生：牠沒咬人

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

修車廠長大的鸚鵡　異音口技超神

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

柴甜笑迎接爸　撒嬌聲卻像被虐待

親眼見媽被虐死怕人　牠遠遠護主

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

駕駛進隧道　擋風玻璃映出87柴..

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

無法接受迷你豬暴肥　憤而棄養

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

老病狗絕望等死　被領養眼神發亮

最新影片

更多

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演技派

出門爬山...他牽16隻萌犬求婚 狗奴女友被包圍祝福感動答應

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

曾在市場淋雨找媽媽的「恰恰」　現在幫顧中途幼貓卻沒人領養

女員工餵完名叫「訂單」黑汪　結果訂單狂來！闆娘：繼續餵

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面