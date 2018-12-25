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背後吹寒風～綿密灰毛「禿成白花」　湯圓貓驚呆：速隨？

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▲▼背後吹寒風～綿密灰毛「禿成白花」饅頭貓驚呆：速隨？（圖／翻攝自Instagram帳號「fomo.the.cat」） 

▲Fomo被冷風嚇呆，「速隨？」（圖／翻攝自Instagram帳號「fomo.the.cat」）

寵物小組／綜合報導

來自加拿大的Fomo是一隻黑、白花紋的曼赤肯，肥短小腿加上圓滾滾的身材，讓牠看起來就像是一顆小湯圓。這天喵喵躺在床上打盹，背後卻不斷吹來陣陣冷風，讓牠被嚇得瞪大眼睛，趕緊回頭看看身旁的奴才，卻始終搞不清楚是誰搞的鬼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，奴才趁著貓咪不注意時，向背部用力吹氣，只見那厚厚的綿密毛髮被氣流擾弄得飛舞起來，模樣非常柔軟，就像是一片灰色大地上開出朵朵白色小花。此時，Fomo察覺一股可怕的寒意襲來，緊張地抬起頭左右張望，還嚇得睜大了嘴巴，但是卻什麼也沒有發現，只好回頭看看媽咪，臉上驚恐表情就像在問，「剛剛是誰？你有看到嗎？」

▲Fomo圓滾滾像顆小湯圓。

飼主將這則惡作劇影片分享至Instagram，目前已經累積了73萬次觀看，許多粉絲都被Fomo呆萌的表情圈粉，紛紛留言，「誰把冷氣打開了？」、「本來快睡著，整隻貓被嚇醒」、「這麼柔順，可以代言洗髮乳了吧～」也有飼主分享經驗，「我們家的主子對吹氣完全沒反應，但當我停下來，牠又一直看著我，要我繼續。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB


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關鍵字： 捉弄惡作劇北美要聞

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