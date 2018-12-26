遭牛頭㹴強吻啦！弟弟燦笑表情逐漸母湯　網笑：擋不住的熱情

▲弟弟：想跟我親親嗎？（圖／網友Linling Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

這麼小的小孩不用臉部去角質啦！飼主Linling Wu飼養的6歲牛頭㹴「賤賤」很疼愛弟弟，這天看著6個月大的「水木哥」在休息，竟然整隻汪重重壓在上面，開始「法式熱吻」狂親親，弄的小朋友有點快招架不住。

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影片中，弟弟開心抱著賤賤，露出幸福的笑容。這時，賤賤開始小心翼翼地伸舌頭，舔舔小主人的臉頰。只見賤賤不知道怎麼了，越舔越起勁，弟弟的表情也開始逐漸母湯，面露尷尬，看來賤賤的熱情過了頭。

▲賤賤一直親一直親，親得相當忘我。



媽媽將短片分享到《有點毛毛的》社團中，網友直呼「超可愛」，紛紛在底下留言，「我家的也會，不過牠叫行動口水巾」、「窒息的愛」、「超級可愛啊」、「放開那個小孩XDDD」、「真是擋不住的熱情啊」、「以後他們兩兄弟感情會很好喔」、「哈哈快要不能呼吸啦」、「自動洗臉機欸」。

不過也有一些網友擔心狗狗口水髒髒，可能會危害到寶寶的身體健康。對此媽媽也表示，寶寶生病與抵抗力差才會，但因為賤賤已經親下去，當下有趕快帶去洗臉，同時提到，家裡的小孩跟狗狗有自己的一套相處模式，請大家放心。

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