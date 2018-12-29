米克斯威風站崗「意外變石獅雕像」　媽笑：後面關公害的

▲坐姿跟表情都好傳神。（圖／臉書粉絲專頁「Dora&財財 快樂狗日子」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

狗界的憲兵！米克斯財財這天直挺挺坐在把手上，表情還相當嚴肅，就像站崗的士兵一樣，精壯的身材整個嶄露無遺。好玩的是，財財威風凜凜的坐姿跟後面威嚴十足的關公毫無違和感，讓麻麻笑說，「是在嚴肅什麼！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲漢操（台語）很好喔！

麻麻張嘟兒受訪時表示，「財財剛好在螢幕上看到勁敵貓咪，才會表情嚴肅又直挺挺坐著，就形成這爆笑畫面。」照片中，汪汪坐姿標準，再配上莊嚴表情，彷彿像在軍隊受訓過一樣，結實的胸肌也因為坐姿一覽無遺的展現出來，威風十足的模樣跟後面關公相比絲毫不遜色。有趣的是，汪汪剛好坐在關公前面，彷彿瞬間變成廟宇前的石獅雕像，讓張嘟兒笑說，「哪間廟有石獅職缺呢？想幫我家財財應徵一下。」

▲本汪還是有可愛的一面！

事實上，4歲的財財是隻貼心又愛撒嬌的狗狗，一天到晚喜歡饋在別人身上，晚上還要抱著最愛的玩具才肯入睡，有時會讓人感覺像3歲小孩，跟牠酷酷的外表很不一樣。最近家裡有小寶寶誕生，財財不但不會害怕，還會主動照顧妹妹，每天守在嬰兒車附近，當小主人的貼身保鑣。

▲睡覺都要抱著頑皮豹，也喜歡把頭饋在別人身上的財財。

▲2隻貼身汪保鑣。

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照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，許多網友被汪汪威武的模樣給逗樂，紛紛留言表示，「那坐姿跟表情好傳神」、「上104問問看還有沒有職缺哈哈」、「跟後面的關公好搭～好正氣凜然很有威嚴！」、「廟裡有虎爺，這可以應徵狗爺哈」、「後面還有關公罩著」、「好專注唷～」、「肌肉男欸」、「請問有打泰拳嗎 好壯哈哈」。

▲汪姐姐「Dora」和財財的感情時好時壞，讓麻麻總是摸不透牠們兩的心。



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