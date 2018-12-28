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聖誕節擺狐狸燈飾「意外迷倒正牌狐狸！」　蹲門口深情對望

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▲▼聖誕節擺等身狐狸燈飾...意外迷倒正牌狐狸！蹲門口歪頭示好。（圖／翻攝自Reddit:ef2fgyw768521.jpg）

▲正牌狐狸被燈飾吸引到家門口。（圖／翻攝自Reddit:cyyclist，下同）

寵物小組／綜合報導

聖誕節在國外是許多家庭看重的節日，家裡常常會出現精心擺設一同歡慶，國外一名網友也在家門擺出狐狸造型的等身燈飾應景一番，沒想到竟然引來正牌狐狸對它一見鍾情！趴在門口深情對望，遲遲不肯離開的模樣讓該名網友忍不住當場笑噴。

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網友cyyclist在網路論壇Reddit貼出一組照片並幽默寫道，「我想有個小傢伙對我的聖誕節燈飾一見鍾情！」畫面中，網友在家門口擺上亮橘色的等身燈飾，可能是造型太可愛了，一隻野生狐狸竟然出現在門廊，先是小心的靠近，眼睛離不開「小夥伴」，默默地蹲在走廊，手手放在下巴深情對望，彷彿是想和它示好，「你美到在發光呢」，逗趣的反應為聖誕節增添幾分可愛的驚喜。

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▲▼聖誕節擺等身狐狸燈飾...意外迷倒正牌狐狸！蹲門口歪頭示好。（圖／翻攝自Reddit:u/cyyclist）

▲嗨～美女，我今晚在這裡陪你。

許多網友看完紛紛被正牌狐狸萌萌的舉動給融化，「這是我今天看到最可愛的事了」、「好像日本動物園裡那隻愛上動漫角色的企鵝XD」、「噢～你真是太美了，美到像是在發亮」、「這在某種程度上是我見過的最奇怪卻最可愛的愛情」、「狐狸：寶貝，你照亮了我的生命」、「聖誕節淒美的邂逅」。

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關鍵字： 狐狸燈飾聖誕節

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