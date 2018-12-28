叮咚麵包出爐！米克斯從房間「叼襪襪」衝來交換：一份謝謝

▲嘎逼強迫媽媽收下襪子，好換得一塊香噴噴麵包。（圖／網友陳語彤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

「馬麻～我用這個襪襪跟您交換一塊麵包！」新北市新店區有隻可愛4歲米克斯「嘎逼」，賊賊的牠有著靈敏鼻子與耳朵，一聽到烤箱「叮咚」，或是聞到食物味，絕對可以從睡夢中彈醒，並從房間咬出襪襪要跟媽媽「以物易物」，好像付錢買東西一樣！

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媽媽陳語彤平常興趣是做烘培，每次動工完，必定看到嘎逼在旁邊「顧條條（台語）」，準備來分一杯羹。媽媽笑說，「像是昨天在做麵包，麵包裡面包起司片，外層灑起司絲，烤下去非常的香，這下完全就是牠的死穴，果然沒多久就看牠從房間跑到客廳來。」

眼看嘎逼很識相，還叼著襪襪要來交換！媽媽看完好笑又傻眼，「但是我沒有要吃襪襪欸！而且這是以物易物的概念嗎？還是要我把麵包裝在襪子裡當聖誕節禮物？！」

▲嘎逼：需要多少個襪子，才能換到一塊麵包？



貪吃的嘎逼最厲害地方就是「靜靜的看著你」，看著你發毛。媽媽說，「牠很愛咬襪子，常常咬來跟我們換東西，若發現我們都不理牠，會故意將襪子放在我們身上，因為這樣我們才看得到...心機整個超重啊！」

▲看到這麼可憐的眼神，怎麼可能不給呢？！

▲為了吃，嘎逼故意把頭靠在人家身上，例如腿、肩膀、手上，能靠就靠，害的媽媽每次都被牠的眼神打敗。

嘎逼是媽媽的朋友從桃園永安漁港發現，當時牠還是一隻小小流浪狗，朋友帶去結紮後捨不得原放，於是上網徵主人。這時媽媽剛好看到這篇，心動地願意給牠一個溫暖的家！媽媽說，「養嘎逼之前我的狗狗剛過世，很多朋友都有傳照片給我，但始終就是沒有我要的感覺；當時一看到牠就有感覺，很有眼緣吧！」。

小提醒，毛小孩不能吃人類食物喔，因為口味又重又鹹，會造成毛孩身體負擔。



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▼幸福的嘎逼毛色相當漂亮，有媽媽每天為牠準備的「飼料拌鮮食」。

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