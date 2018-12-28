進..來..坐！中分貓蹲門口「冏冏臉攬客」　網哭：誰敢光顧啦

▲這臉是歡不歡迎客人啦XD（圖／網友Minami Cheng授權提供，下同）



寵物小組／採訪報導

「歡迎光臨...客人進來坐啊...」日前一名網友和家人到猴硐遊玩，巧遇一位貓店員「母雞蹲」在店門口，滿腹委屈的垂下眼睛，冏冏臉在招攬客人，無奈到不行的神情全寫在臉上，頓時讓該名網友哭笑不得直呼，「生意不好也別這樣，就不能面帶微笑嗎？」

▲▼猴硐附近也許多貓隻四散在各處。

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畫面中，一隻平頭中分貓折手手蹲在店門口，地毯上寫著大大的「歡迎光臨」4個字，直接和貓咪的哭哭臉形成強烈反差，逗趣又哀怨的眼神彷彿在說，「生意不好...今年的年終獎金要飛了啦」，明顯是寶寶心裡苦，但寶寶不說。

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拍到照片的網友Minami Cheng表示，這隻貓咪是他和太太到猴硐所巧遇，正好經過猴硐願景館看到，「當下看到牠的表情就覺得，臉這麼苦，誰會光臨啦！」便順手拍下來分享到貓咪社團。Minami Cheng本身也侍奉2隻貓Miko和Miku，身為專業貓奴的他，到外面見到野生主子，不免俗的會朝聖一番。

▲客人～進來坐吶。

照片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友紛紛笑說，「喵：哥賣的是態度，不是笑容」、「老服務生的臉」、「職業倦怠了啦」、「對不起我笑了，好衰的臉」、「超時過勞的員工」、「就是沒客人休息一下咩！！」。

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