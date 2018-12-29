歐告開心大啖零食...古意汪哀怨低頭當雕像　超禮貌真相暖炸2千網

▲妹妹在客廳開心吃零食、哥哥卻哀怨低頭，究竟是為什麼呢？？（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

能有一位像李大仁的哥哥，應該是所有妹妹的夢想吧！新北市的飼主李御歆日前在臉書分享一段影片，內容是有對汪兄妹這天在客廳裡吃零食，不過2隻的心情竟相差地遠；只見妹妹歐妹開心的大啖點心，可哥哥嘎逼卻哀怨地低著頭，逗趣又可愛的影片在短時間內獲得將近2千名網友按讚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻在寵物社團《米克斯傳奇》PO出這段30秒的視頻並註解，「哥哥自己的零食吃完了，然後......（大笑符號）」。畫面中可以看到，歐妹在客廳開心吃著零食，吃到把頭抬的高高，眼神不時看著一旁的哥哥；只見嘎逼明明也一同在客廳，但是卻沒有在吃零食，就只是頭低低的看著地板，從背影看上去整個超哀怨。

▲妹妹是上個月剛到家中的新成員，以前是浪浪。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥從收容所被馬麻領養出來，個性穩定又溫和。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬麻解釋笑說，「當時吃飽飯給牠們吃零食，哥哥一下就吃完了，然後就在旁邊看著妹妹吃。」過程中可見，原來嘎逼的眼神不只是單純的看地板，而是在看地板上妹妹吃落下的零食殘塊。有趣的是，當哥哥搖著尾巴準備要去吃妹妹落下的碎屑時，一看到對方露出的眼神，又乖乖回到位置上當「雕像」。

嘎逼是隻1歲5個月大的米克斯汪，是馬麻當初在新北五股收容所領養的；而妹妹目前則6個月大，是上個月收養的浪浪。李御歆表示，「嘎逼個性溫和但歐妹很皮，根本小屁孩一個，常常欺負、挑釁哥哥；身形小小一隻，個性跟大姐頭一樣，每天以捉弄哥哥為樂。」

▲別看歐妹小小一隻，其實牠個性跟大姐頭一樣。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不論妹妹怎麼挑釁哥哥，嘎逼都依然淡定。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段影片在寵物社團裡引發網友熱議，上百人紛紛在底下留言說，「這是什麼陰沉的姿勢拉XD」、「哥哥真的好乖喔」、「真的笑好久」、「嘎逼感覺還想吃」、「那個脖子不酸嗎」、「真的好醋咪」、「哥哥對妹妹真的超好的」、「最後有搖尾巴，不然以為當機了」、「哥哥心很累」、「2位的一靜一動真的充滿劇情呢」。

也有不少人替哥哥求情說，「想吃的時候妹妹又看著他，好可憐噢，再多給一點啦」、「好乖！有規矩的哥哥要獎勵」、「再給哥哥吃一點啦！」、「都1000個讚了，不能再多一個零食給哥哥嗎？」、「那麼乖，賞牠一包」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲馬麻笑說，「還好哥哥個性溫和，凡事遷就妹妹。」（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哥哥自己的零食吃完了 然後⋯⋯⋯ 由淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹發佈於 2018年12月19日 星期三

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