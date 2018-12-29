浪貓軍團霸占停車場「依偎成球」　駕駛笑：整排只睡我的車

▲車主走到停車場發現只有他的車上擠滿貓咪。（圖／翻攝自Twitter:chizuvia）

寵物小組／綜合報導

冬天對流浪動物來說是個難熬的季節，更別說是氣溫會下降到零度以下的國家。日本有名網友日前分享一段可愛的影片，當他走到停車場發現一群浪貓軍團霸占愛車，全部擠在引擎蓋縮成一團巨大的毛球，彼此依偎取暖，更可愛的是，整排的車輛只有這台粉紅色受到聖上的獨寵！

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▲浪貓軍團集體來曬太陽。



日本一位推特用戶＠chizuvia發現附近的浪貓經常會躺在他的愛車上休息，入冬後更是成為群聚的天堂，舉凡車蓋、車頂上都有貓咪曬太陽取暖的身影。畫面中，一台擁有「甩尾神駒」美稱的Silvia系列車款上擠滿取暖的貓咪，整台車幾乎都被牠們包圍。不過車主絲毫不在意，看著貓咪們可愛的睡姿，也只是摸摸鼻子和牠們共享車子，駕駛前他也會注意有沒有貓在車底或引擎室。

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▲喵：你的車子分給我們共享吧。

許多網友看完影片後都被浪貓軍團的大陣仗給笑翻，留言表示，「聖上的專屬坐騎！」、「一定是因為天氣太冷，貓咪才都來這邊取暖」、「哪麼多台車只睡粉色的，看來貓咪也很瞎趴」、「雖然車子上都是貓有點麻煩，但實在無法狠下心驅趕牠們啦」、「一般人看到愛車被踩可能會不開心，感謝這名車主的包容～」。

駐車場で目撃されたすごい光景です



お先に乗ってますニャ あったか車体のボンネットにネコちゃん達がてんこもり - ねとらぼ https://t.co/jLv0vBEESj @itm_nlabから pic.twitter.com/M85rFEpdTd — ねとらぼ (@itm_nlab) 2018年12月27日

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