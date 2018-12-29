果然是水做的！軟骨小喵「捲飯碗」熟睡　超神睡姿嚇壞上萬網

▲小喵居然睡在飯碗裡，讓不少網友驚呼「果然是水做的！」（圖／翻攝自抖音APP用戶「VX190326869」）

寵物小組／綜合報導

喜歡貓咪的人都知道，別看牠們胖胖的樣子像顆球一樣，其實喵星人的身姿非常柔軟，經常可以從比牠小很多倍的洞裡鑽過去。抖音APP用戶「VX190326869」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是飼主這天發現自家的小貓，居然睡在了飯碗裡頭，超神的睡姿嚇壞萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

李姓網友日前在臉書社團轉貼這段視頻並註解，「睡覺睡成一碗貓」。透過畫面中可以看到，飼主伸手把一個飯碗拿出來，一旁的小喵看起來也很驚訝；只見飯碗裡有隻灰白相間的小萌貓正呼呼大睡，甚至熟睡到嘴巴微微張開。最後當牠被主人抓起才終於醒過來，一臉迷茫的表情像是在說，「這是哪裡？我是誰？？？」

▲小喵醒來後一臉迷茫，看起來還沒睡飽。（圖／翻攝自抖音APP用戶「VX190326869」）



影片很快就被網友們分享到各個寵物社團，僅僅15秒的畫面已累積將近5萬次的觀看次數，上百人看完都在底下留言說，「這個也是很厲害」、「新的名詞：一碗貓」、「老板来碗猫XDD」、「事實證明，貓果然是水做的」、「牠醒了還一臉茫茫」、「有點可怕」、「貓真的太強大了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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