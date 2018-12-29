失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主淚：媽媽跟我聊到牠的後事

寵物小組／綜合報導

面對寵物的生離死別，沒有一個飼主能真的做好心理準備。台南一隻高齡16歲的柴犬「阿豆」，今年罹患失智症，必須看醫生吃藥來控制病情，但每次餵藥，總是因為苦味太重，一放進嘴裡就苦到躺著蹭腳、流口水，讓飼主看了非常心疼，眼看著阿豆體力和精神狀況越來越差，直覺孩子的時間可能不多了，忍淚與媽媽討論阿豆的身後事。

▲阿豆吃完苦苦的藥眼泛淚光。

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阿豆年紀大了常常站不穩，加上罹患重度失智症，牠的作息日夜顛倒，晚上情緒常處於不穩定的狀態，飼主李靜怡幾乎每晚都需要安撫到深夜，獸醫也特別開鎮定劑，讓阿豆能緩和情緒。但因為藥品非常苦，導致牠每次吃完都會全身抖動、蹭腳，甚至會苦到流口水，眼眶泛淚的彷彿在說，「可不可以不要吃了...」讓李靜怡每次看了都心痛想哭，「如果可以，我實在很想把藥丟了！」

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阿豆的行動不方便，李靜怡特別訂做一個輪椅，希望能讓牠舒服點。遺憾的是，阿豆的身體狀況仍無法完全好轉，最近常常精打采的躺在地上，睜大眼睛眺望遠方放空，讓飼主驚覺，阿豆的時間是不是快到了？不禁感傷的與家人商討後事。

「這幾天特別愛哭...總感覺阿豆要準備去修行了，心情實在難受，只是上來跟阿豆的粉絲們討拍。」李靜怡將阿豆的故事分享到寵物社團，許多網友紛紛留言加油打氣，「阿豆辛苦了，要加油喔」、「面對高齡的孩子，主人真的會身心俱疲，加油！」、「看完影片也真的好捨不得、「建議可以跟醫生要點糖漿，減少苦味」，來有人分享獨門的養生妙招，希望能減少阿豆的痛苦，讓他們一家人團聚的時間能再多一點點。

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