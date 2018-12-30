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瘦浪貓被蜂螫成「包子臉」　取名「罔市」改運變傲嬌肥貓

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▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲虎斑浪浪身材嬌小，非常瘦弱。（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

橘虎斑浪浪相當瘦小，曾困在高處下不來，還被土蜂螫成「包子臉」，餵養牠的網友Cindy和同事決定幫牠改名「罔市」，想藉此來「轉運」，沒想到「罔市」還真的開始吃胖，也比以前更親近人類了呢。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cindy將虎斑所生的小橘餵養長大後送養到幸福的新家。

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎斑貓警戒心非常高，和人離得遠遠的。

Cindy向《ETtoday寵物雲》提到，當時他們先在草叢中發現2隻剛出生的寶寶，其中一隻已經全身爬滿螞蟻、明顯死亡，觀察許久發現母貓都沒出現後，才將另隻存活的小橘撈起來餵食、送養，由於公司附近鮮少看見貓影，因此他們很快就確定母親身分，「我們好幾天後才在附近看見肚子垂墜、瘦弱不堪的罔市，牠是附近唯一的母貓，身體好小、好纖細，看起來才剛成年。」事後也透過花色推測，小奶貓的父親應該是另外一隻公橘貓，便開玩笑地說，「只能賴在這隻『渣男』身上了！」

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cindy和同事花了很多功夫才成功抓紮虎斑貓。

Cindy和同事們開始餵養，希望能和貓咪「搏感情」並進行TNR，但這隻浪浪警覺心非常高，稍微靠近一點就逃到遠處觀察、躲進草叢，讓他們花了好大一番工夫才成功培養定點定食的默契，抓紮過程也很驚險，「牠看到罐罐在籠子裡，還伸手把碗勾出來吃，真的很聰明！」罔市原放後消失了1週，似乎在生悶氣，幸好後來又回到公司等飯吃。

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲浪浪困在高處下不來，還被土蜂螫到臉腫得像「麵龜」。

Cindy苦笑著說，浪浪在外生活，好日子總是不長，某天大家一直聽見貓叫，尋覓許久才發現罔市困在隔壁建案的樑上，讓奴才們奔波、熱線許久，找來管理人員架梯子才化解危機，「經過這次事件後，牠終於體會到人類的『忠誠』，龍心大悅後開始主動親近。」沒想到，罔市後來又被土蜂螫咬，整個臉都腫了起來，「我們只好把藥混在罐罐裡，祈禱怕生的牠趕快好起來。」

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎斑貓有了新名字「罔市」之後變得比較親人。

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔市身上有橘色和虎斑花紋，非常特別。

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔市開始長肉了～

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲以前罔市只會躲在對面大樓的冷氣架上，最近開始會窩在辦公室前的草叢睡覺。

經過這一連串考驗，Cindy和同事們決定將餵食地點移到較安全的辦公室門口，並且為貓咪取了「罔市」的名字，希望能夠改改運，「牠原本不喜歡在人多的地方吃飯，有了名字後不但吃胖了，還養成了挑嘴的習慣，甚至窩在辦公室前的草堆睡覺，這幾天更直接板著一臉上門質問『怎麼還不上貢呀？』」浪浪神奇的轉變讓她又驚又喜，發文到臉書社團「愛貓聯盟」分享，「你要顧一下形象啊！」

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔市在辦公室門口等認識的人。

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔市對於新家很滿意喔！

Cindy提到，現在罔市對人還是懷著一點警戒心，就算是面對認識的人，還是會保持2、3步距離，只用叫聲回應，但是相較於初識的時候已經親近許多，「我們現在打算慢慢融化貓貓的心，希望未來能為牠找到永遠的家。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼遇渣男、蜂螫！怕生浪取名「罔市」改運→挑食傲嬌肉肉貓（圖／網友Cindy授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔市正在找一個家～

►►►若想瞭解更多資訊或是提供送養管到，請私訊「Cindy」。

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關鍵字： 米克斯虎斑貓浪浪流浪動物愛貓聯盟

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