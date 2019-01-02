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黃金鼠手抱大核桃「時間凍結」　聽到「2字咒語」解凍開吃！

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萌鼠抱核桃凍結，聽到這2字開吃。（圖／有點毛毛的／飼主許嘉琳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黃金鼠「布丁」抱著核桃定格了！（圖／有點毛毛的／飼主許嘉琳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

鼠寶貝們發呆思考「鼠」生大事的模樣，就彷彿是時間靜止了呢！臉書社團「有點毛毛的」有則貼文日前引發網友熱議，內容是黃金鼠「布丁」這天一早收到馬麻給的核桃，突然動也不動地站在原地，直到牠聽到馬麻說出這2個字，才「解凍」開始動作，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主許嘉琳在社團中PO出這段影片並註解，「一早給顆核桃，布丁當機了。」畫面中可以看到，黃金鼠布丁雙手抱著核桃看著鏡頭，小小的身體顯得手上的食物都變巨大了。過了20秒左右，馬麻小聲地說，「布丁～」此時，布丁就彷彿是「解凍」了一般，開始享用手上的美食。

萌鼠抱核桃凍結，聽到這2字開吃。（圖／有點毛毛的／飼主許嘉琳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聽到馬麻說出自己的名字後，布丁才開始動作。（圖／有點毛毛的／飼主許嘉琳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段不到30秒的可愛影片分享不到2個小時，就累積了800多個按讚數，許多人都在底下紛紛留言說，「太萌啦！」、「好可愛呦」、「好吃到傻了？」、「讓我思考一下要從哪裡咬起」、「黃金鼠真的好容易當機呢」、「真的該換電池了哈哈哈！」另外，當馬麻看到有網友打趣地表示，「這是誤按暫停鍵嗎？」她也幽默回覆，「胖手指誤按了吧！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 有點毛毛的許嘉琳‎黃金鼠定格關鍵字

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