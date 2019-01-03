影／奴才嗨玩變臉APP！　汪見「人面狗」嚇到落跑：還我美臉QQ

實習記者陳靜／採訪報導

誰準奴才你把我的美麗臉蛋變成這樣！新北板橋米克斯「嘟嘟」這天被哥哥惡搞玩起「變臉APP」，主人拿起手機對準自己和毛孩的臉，沒想到真的偵測到對方的五官，人狗互換的畫面讓人看了一秒笑噴，就連汪星人自己也不忍直視，一看到自己的臉被套上哥哥的五官後，被嚇得馬上推開哥哥逃離現場！

▲這到底是什麼異種生物XD。（圖／IG@dudu__princess授權提供，下同）

哥哥Louis Woo經常在IG@dudu__princess分享嘟嘟的逗趣日常，這天他心血來潮想說和狗狗玩玩看變臉功能，測試APP是否真的能夠同時偵測到人和狗狗的五官，沒想到不變還好一變嚇死，兄妹倆瞬間變成「狗面人」與「人面狗」，超爆笑畫面連主人自己也忍不住笑翻，但一旁的嘟嘟卻被嚇到落荒而逃。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：奴才們每天都給我莊肖維...心好累。

▲嘟嘟：最喜歡給爸比剃毛了，好酥胡～～

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友們看了全笑壞表示，「你的臉好適合配在狗臉上...！」、「哈哈哈哈，太好笑了」、「從狗狗的表情上得知以下想法：Gan主人又再耍智障ㄌ」、「乍看照片以為狗是貼人臉面膜」、「瞬間變成進擊的巨人」、「超好笑哈哈哈哈哈」、「變成狗臉的你更帥更有魅力了呢（逃）」、「汪：還我帥臉！！！」

7年前Louis Woo一家人到收容所領養毛孩，他表示，「那時候所有狗狗一看到我們進去都擺出一副『選我選我』的樣子，一直爬著籠子吠叫著，唯獨嘟嘟一隻小狗躲在角落背對著我們，一副好可憐沒人要牠的感覺，生無可戀，於是我們想給他一個家，就選擇了他一起回家。」

▲7年前家人因為牠與眾不同的舉動而被牠吸引，決定讓牠變成家裡的一份子。

▲粉紅色的鼻子配上米白色皮膚，讓家人笑稱牠是「草莓奶油蛋糕」。

嘟嘟剛到家時，其實爸爸媽媽還沒有完全接受牠，但是隨著時間以及嘟嘟高強的撒嬌功力，家人逐漸被牠融化了，現在的牠幸福地像是一隻「阿嬤養的狗」，體型非常「豐滿壯碩」，不過，不要被牠的外表給騙了，其實牠是個超怕小狗的膽小汪星人，只要一聽到洗澡也會馬上跑到書桌下躲起來。

家人總是喜歡和嘟嘟開玩笑，拍攝許多搞笑影片，但嘟嘟總是一臉「眼神死」，冷冷地看著主人給牠「莊肖維」，但牠卻從來都不生氣，反而很常在許多小細節看得出牠非常愛家人；一旦看到主人傷心難過，牠就會默默地上前將頭靠在家人大腿上，不發一語地陪伴著、安慰著，貼心的舉動總讓人心頓時暖了起來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「ㄟ...老爸...說好得罵瓜（肉乾）呢？」

▼影片為IG@dudu__princess授權提供

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