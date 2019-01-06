惡霸犬逛超商...咬了「奇趣蛋」拔腿就跑！被抓包賣萌裝傻

▲Beta表示：全家就是我家啊～（圖／粉專《美國惡霸犬 阿法n貝塔 TW》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

真是的～挑了那麼久，結果拿到一個不能吃的！粉專《美國惡霸犬 阿法n貝塔 TW》3日在「有點毛毛的」社團中，分享3張逗趣照片。內容是汪星人Beta跟主人去逛超商，趁著空檔，偷偷咬走一顆奇趣蛋，被媽媽抓包還先「賣萌裝傻」，貪吃的行徑笑翻網友。

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照片中，穿著雨衣的Beta，在門口被翻出「嘴裡咬的奇趣蛋」，主人將蛋蛋擺在牠眼前質問，只見牠一臉無辜，好像在求情「本汪就想吃一口咩...」主人PO文說，「咬了一顆奇趣蛋就烙跑，被發現了還死賴著不走...」。

▲Beta看到圓圓的東西就想咬，可能把奇趣蛋當成球球了。

Beta每次跟媽媽散完步，一定到這間超商逛逛。媽媽說，「我跟店員聊天時，沒注意牠咬了東西，跟店員聊完，轉身準備回家，發現牠嘴裡有東西！以為又是亂吃垃圾，手一撈竟然是一顆奇趣蛋...！」

媽媽將照片分享至寵物社團後，喜歡寵物的網友紛紛留言，「要跟牠說，你不能吃巧克力！會屎翹翹噢～」、「記得幫牠把巧克力吃掉，再把玩具還給牠」、「忙半天...搶了個不能吃的～」、「恐嚇牠會死喔」。

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