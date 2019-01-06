ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

惡霸犬逛超商...咬了「奇趣蛋」拔腿就跑！被抓包賣萌裝傻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲惡霸犬逛超商...咬了「奇趣蛋」拔腿就跑！被抓包賣萌裝傻。（圖／粉專《美國惡霸犬 阿法n貝塔 TW》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Beta表示：全家就是我家啊～（圖／粉專《美國惡霸犬 阿法n貝塔 TW》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

真是的～挑了那麼久，結果拿到一個不能吃的！粉專《美國惡霸犬 阿法n貝塔 TW》3日在「有點毛毛的」社團中，分享3張逗趣照片。內容是汪星人Beta跟主人去逛超商，趁著空檔，偷偷咬走一顆奇趣蛋，被媽媽抓包還先「賣萌裝傻」，貪吃的行徑笑翻網友。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

照片中，穿著雨衣的Beta，在門口被翻出「嘴裡咬的奇趣蛋」，主人將蛋蛋擺在牠眼前質問，只見牠一臉無辜，好像在求情「本汪就想吃一口咩...」主人PO文說，「咬了一顆奇趣蛋就烙跑，被發現了還死賴著不走...」。

▲惡霸犬逛超商...咬了「奇趣蛋」拔腿就跑！被抓包賣萌裝傻。（圖／粉專《美國惡霸犬 阿法n貝塔 TW》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Beta看到圓圓的東西就想咬，可能把奇趣蛋當成球球了。

Beta每次跟媽媽散完步，一定到這間超商逛逛。媽媽說，「我跟店員聊天時，沒注意牠咬了東西，跟店員聊完，轉身準備回家，發現牠嘴裡有東西！以為又是亂吃垃圾，手一撈竟然是一顆奇趣蛋...！」

媽媽將照片分享至寵物社團後，喜歡寵物的網友紛紛留言，「要跟牠說，你不能吃巧克力！會屎翹翹噢～」、「記得幫牠把巧克力吃掉，再把玩具還給牠」、「忙半天...搶了個不能吃的～」、「恐嚇牠會死喔」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影音：

關鍵字： 美國惡霸犬奇趣蛋

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／「世界第3毒」現蹤七星潭　海邊的「夢幻果凍氣球..

柴柴坐床鋪度估...下秒伴隨慘叫「高處綜藝摔」　全..

柴幼幼下台階一跳下巴著地！　「屁屁朝上」滑行一臉懵

貓咪緊貼「電暖器」頭頂噴煙　主人笑翻：吾皇快逃，你..

台中霧峰友善稻田設棲架　吸引黑翅鳶停駐「36天狂吃..

看到雪好開心！柴柴跳高下秒「四肢消失」　網笑：新品..

兇悍汪亂吠叫！下秒遭「人形蜘蛛」嚇哭　跑回家找阿公..

狹小房擠3中型犬！小黃怕打架「抓地到滿是鮮血」只想..

連續4浪犬斷腿「白骨外露」　血肉模糊爬行萬巒街頭

影／嘉義惡男狠踹、掐死一月大幼犬　動保志工飛車搶救..

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻X..

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：..

濃煙竄15m高！烈火逼近寵物店...　眾人齊心破門..

奴才伸手指輕碰喵皇秒翻臉　高分貝尖叫：不要碰我肩膀

爆衝跳台一個腳滑差點「倒頭栽」　紅外線的誘惑貓皇9..

短腿橘喵「飛撲攻擊」挑釁哥　秒落跑躲衣櫃下求饒：我..

她偷帶「巴哥」上飛機還拍照真相曝光網友差點翻桌XD

走錯棚囉！用肉乾教黑狗握手　貪吃柴亂入邀功：我明明..

浪浪嘴巴遭「藍膠帶緊捆8圈」　一拆開就滲血...上..

路霸汪睡正中央...被叭不爽狂「青」　車主無奈：差..

惡霸犬逛超商...咬了「奇趣蛋」拔腿就跑！被抓包賣..

法鬥爸「打嗑睡帶娃」...牠淡定眼神死　網求救：媽..

阿柴朝聖「島原三柴」甜笑合照卻被兇：我只是想打卡...

迷你喵爽睡「iPhone盒」肉肉塞滿萌炸！只差小被..

啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱

人工飼養害狐獴廢掉武功？　他：家族形式反將導致淘汰

母水鹿「腹部破洞」陳屍長青登山道　疑遭野狗追咬驚嚇..

小手緊抱「大蛋捲」狂啃　松鼠爬樹上偷吃模樣萌爆全紐..

影／聽到兒子到了！阿嬤騎來車站只載「狗孫回家」　他..

王世堅談韓國瑜：他其實很有骨氣

2019必買6款經典「紅包」！Dior馬鞍、GUC..

蔡英文黨主席投票百位支持者喊加油　3分鐘快閃

路霸汪睡正中央...被叭不爽狂「青」　車主無奈：差..

好友捅刀！呂文婉爆女星「碎嘴背叛恩人」　全場聽完線..

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自..

手術成功率不到20%！連體嬰「頭黏一起」　赴國外要..

大谷翔平挑戰868轟？王貞治：我覺得能超過

老頭幫丫頭殺恐怖情人後逃亡　怨「法律也拿他沒辦法」..

中壢文青風一日遊　體驗抄經沉澱心靈、手作乾燥花

寵物動物熱門新聞

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

前幾天還來顧店　貓店長張西西離..

阿金仰頭拒吃藥　見爸下場秒張嘴

喵老大刺青「半甲」單手虎紋超殺

母牛公路搏命跳車　逮到才知感人..

柴朝聖島原三柴　甜笑合照卻被兇

小喵爽睡「iPhone盒」萌炸..

美洲獅見驚喜開心「學狗汪汪叫」

愛看電視吃蟑螂　台狐獴私人飼養..

松鼠「扁成紙」黏路上　引人反思

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

世界3毒漂到金山！女驚撿水母屍..

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住..

餵1年不給摸　臭臉喵默送禮答謝

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

前幾天還來顧店　貓店長張西西離..

阿金仰頭拒吃藥　見爸下場秒張嘴

喵老大刺青「半甲」單手虎紋超殺

母牛公路搏命跳車　逮到才知感人..

柴朝聖島原三柴　甜笑合照卻被兇

小喵爽睡「iPhone盒」萌炸..

美洲獅見驚喜開心「學狗汪汪叫」

愛看電視吃蟑螂　台狐獴私人飼養..

松鼠「扁成紙」黏路上　引人反思

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

世界3毒漂到金山！女驚撿水母屍..

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住..

餵1年不給摸　臭臉喵默送禮答謝

歐告被打針「氣整天」把媽當空氣

最新影片

更多

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻XD

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：阿母

濃煙竄15m高！烈火逼近寵物店...　眾人齊心破門合力拯救86隻毛孩

奴才伸手指輕碰喵皇秒翻臉　高分貝尖叫：不要碰我肩膀

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面