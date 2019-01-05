貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘輕撫落淚：牠前幾天還來顧店

▲張西西最後一次顧店的身影。（圖／餓店蒸氣吐司提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市三重有隻名叫「張西西」的流浪貓，因時常拜訪早午餐店「餓店蒸氣吐司」，被老闆娘戲稱是要來應徵店長，可愛模樣在貓咪社團中爆紅。不料，老闆娘和男友日前在防火巷看到一隻貓咪靜靜躺在地上沒了氣息，走近一看發現竟是張西西，突如其來的消息令人相當難過。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

闆娘發文表示，男友4日打開防火巷的門，突然大叫要她快來看，原來是隻貓躺在那不動；她走近一看發現是張西西離開了，隨即全身一陣發抖，「第一念頭是不是被下毒？是不是被打？」不過，張西西身上沒有外傷，嘴巴也沒有被下毒的食物，但仍讓闆娘感慨，「前天我還看牠在街上奔跑的樣子，怎麼今天就躺在我們廚房後巷？」

老闆娘上前輕撫張西西並難過地說，「終於摸到你啦！但怎麼是這方式啊！別開玩笑好嗎？」然而張西西卻真的不動了。她將西西裝箱帶去動物醫院檢查並付費請醫院協助火化，「醫生說張西西十多歲了，是自然死亡。我有點放心牠是這樣離開的，雖然還是很難過！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲張西西靜靜躺在防火，就像睡著一般安詳離世。

老闆娘在文末感性地感謝許多喜歡張西西的貓友，「謝謝你們這些日子給張西西的愛！牠一定有感受到這的溫暖，不然牠不會選在最後一刻躺在我們後面廚房的門口.....(牠應該是來跟我說再見的，怕我找不到牠，所以選擇在這個地方又剛好沒有人看到牠）。」

說起張西西和「餓店蒸氣吐司」的緣分，闆娘先前受訪時指出，在2017年12月租下店面時就已經注意到這隻貓咪，「牠在附近巷弄生活，不定期經過門口，可是都『酷酷的』不理人，只看我一眼就走掉了，就連罐罐也無法誘惑。」她曾經好幾次「跟蹤」張西西想要餵食，甚至請網友協助抓紮，卻因牠太過怕生而失敗。

▲張西西一開始很怕生，即使來了也只敢待在門口遠遠地看。

▲張西西經典「應徵」照之一。

▲張西西總是乖乖坐在門口。

老闆娘回憶，有一天晚上她在店裡備料，卻突然聽見吠叫聲，走出去竟然看見一個大男生帶著狗在追張西西，當下立刻趕走他們，「隔天牠再次出現卻已經負傷，用跳地經過門口，我跟上前去試圖餵食終於成功。」沒想到8個月後，張西西竟在店面已打烊時，主動坐在門口乖乖等待，讓她驚喜又感動並輕聲向張西西說「歡迎你來當店貓」，從此張西西便都會不定期頻繁出現，甚至慢慢敢走進店內「用餐」。

▲闆娘試圖摸摸貓。

▲張西西後來才漸漸敢走進店裡。

老闆娘告訴記者，張西西離開的前幾天還曾到店門口坐著，讓她得以拍下牠最後一次顧店的身影，也拿了許多好料款待這位準時上班的「貓店長」。如今張西西離去的消息雖然令人難過，但也有許多網友安慰和祝福，「有你們在最後這段時間陪伴，牠一定很幸福的離開」、「謝謝妳讓牠最後的日子有了很多愛」、「西西去當快樂的小天使了，祝福祢喔！」

▲張西西最後顧店身影。

▲可愛的西西，請你一路好走，很多人都會想念你的！