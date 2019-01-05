濃煙升近15M高！深夜烈火逼近寵物店　消防員破門拯救86隻毛孩

▲熱心民眾和警消聯手救援，從驚險的火場中即時救出86隻狗狗。（圖／翻攝自Facebook／Mark D. Boughton）



寵物小組／綜合報導

美國康乃狄克州丹伯里城市（Danbury）一間寵物商店附近3日發生大火，還好在150多位消防員、員工、鄰居以及當地居民一同合力幫助之下，從大火當中拯救了86隻毛孩的生命，所幸這場火勢並沒有讓任何人、犬隻受傷。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

根據《Newstimes》報導指出，星期4晚上9點左右消防隊員接獲民眾通報，在西康涅狄格州立大學西側校園入口附近有發生火災，這場大火完全吞沒了一間名為「Danbury Power Sports」的當地雜貨店，冒出的濃煙估計有15公尺高（50英尺），大火很有可能會波及到附近的寵物商店「Puppy Love」。

▲許多人原本只是開車經過，卻也迅速下車前往救援。（圖／翻攝自Facebook／Mark D. Boughton）



透過市議員馬克（Mark D. Boughton）的臉書直播可以看到，附近餐廳以及酒吧的員工發現火勢有可以會蔓延到寵物商店，全部都及時伸出援手，還有些人原本只是開車經過，卻也迅速下車前往救援。影片中可見，許多人快速地拿起狗籠直接衝往門口，也有些人是抱著狗狗在胸前，一路護送出門。

許多附近的民眾看了紛紛表示，「這實在是最糟糕的一天，我的天阿」、「火勢非常大，我剛好在後門的位置附近」、「這真是一個奇蹟，每隻狗狗都在路上，還好全都平安無事」。根據《Newstimes》報導透露，救出的86隻狗狗目前都被安置在鄰近的空屋裡。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）