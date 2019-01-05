母水鹿「腹部破洞」陳屍長青登山道　疑遭野狗追咬驚嚇亡

▲田中鎮長青登山步道，發現一頭死亡的成年母水鹿。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

寵物小組／綜合報導

近日有民眾在田中鄉「長青登山步道」1900公尺處附近發現死亡母水鹿，緊急通報相關單位。彰化縣動物防疫所和田中鎮公所清潔隊即刻前往處理，經過獸醫研判，該個體已經成年，腹部傷口疑似為野狗攻擊，已經排除傳染病的可能性。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這頭成年母水鹿腹腔有破洞明顯傷口，彰化縣動物防疫所初步研判是遭野狗咬死。經彰化動防所獸醫檢視傷口後表示，因水鹿極易受驚嚇，也有可能遭野狗追逐、狂吠後受驚暴斃，而該頭母鹿致命傷在腹腔的破洞等明顯傷口。

▲水鹿腹部有傷口，可能被其他動物攻擊，加上過度驚嚇而死亡。

田中鎮長洪麗娜向《ETtoday寵物雲》表示，長青步道擁有低海拔、環境乾淨的特色，成為民眾假日喜愛的運動、踏青地點，就連動物們也被吸引過來，生態樣貌越來越豐富。她轉述獸醫判斷，「水鹿腹腔有破洞的傷口，研判應該是被其他動物攻擊，加上過度驚嚇所以死亡，並非傳染疾病造成。」

洪麗娜提到，長青步道附近生物種類繁多，除了水鹿之外，獼猴數量也逐年增加，更有被惡意棄養的流浪狗，過去就曾經傳出野生動物攻擊遊客、搶食，「雖然尚不確定水鹿被什麼動物攻擊，但還是希望遊客享受大自然之餘，不要隨便餵食。」她也感嘆，底層行政單位能力有限，希望林務局、農委會等主管單位規劃完善、統籌性的規範，找到農民與野生動物的和平相處之道。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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