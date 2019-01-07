小邊境打針超淡定！等到「瞇眼快睡著」：醫生可以快點嗎？

▲小邊境等打針...等到睡覺ZZZ。（圖／粉專@邊牧女神Rella兵仔Jaeger與布偶阿喵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

第一次看到狗狗打針這麼淡定！香港有隻45天大的邊境牧羊犬「Ollie」，這天被媽媽帶去打預防針，沒想到小小年紀的牠很淡定，整隻軟綿綿地趴在手術台上，等醫生打針等到快睡著，整個模樣超Q超可愛！

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媽媽在粉專PO文說「醫生你可以動作快點嗎？我昨晚熬夜了...」從影片中可見，Ollie呆萌地趴好趴滿，一臉想睡，後方的醫生則忙錄地搖針筒，準備等等紮下去。只見Ollie毫無緊張感，面露不耐煩，似乎在催促「可以快點嗎？」

▲Ollie：醫生好久喔...



Ollie當天跟5隻小狗狗一起去打針。媽媽笑說，「牠完全不知道自己要被打針，覺得躺在那邊很舒服XD！這隻狗小姐就一動也不動，靜靜趴在那等，後來才知道原來牠是淡定姐啊～」

▲媽媽一次帶5隻小寶寶來動物醫院。



媽媽也說到，Ollie這麼淡定可能是遺傳到狗爸媽，牠的爸爸媽媽去打針、打晶片，也是一臉慵懶，被打了也不知道。網友看完寵萌的短片後，紛紛在底下留言，「超淡定」、「好可愛啊」、「哈哈哈好好笑喔」。

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▲媽媽對待汪星人非常好，時常帶牠們出去跑跑和散步！







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