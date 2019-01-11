媽忘帶鑰匙被鎖屋外　呆萌貓衝來「拉門把救援」...結局笑爆！

記者闕雁琳／採訪報導

差一點點就要成功了！住在美國加州帕薩迪納的飼主PO文分享，前幾天她忘記帶鑰匙回家，坐在窗邊等待救援，貓主子梅森(Mason)察覺後跑來窗邊，舉手拉門把試圖救奴才。沒想到指甲卻被窗簾勾住，卡在空中晃呀晃，最後慘摔，讓原本帥氣的救援，瞬間變成一場綜藝秀。

▲貓咪衝來試圖開門，結果爪子被勾住。（圖／網友Teresa Chen授權提供）



影片中，梅森站在門口試圖將門把拉開，手手卻被窗簾繩給勾住，高舉前腳旋轉，最後整隻貓摔落。馬麻Teresa Chen表示，梅森是她從下水道救援出來的貓咪，個性嚴重天然呆，喜歡跟家裡另外2隻貓一起玩，老是只有被打的份，但還是玩得很開心，同時也是個超級吃貨，「每天凌晨5點就會坐在床角，一直叫我起床餵牠」，看到人回家也都會跑出來迎接。

▲▼梅森是個內建多重表情包的貓咪。



這天是Teresa Chen回家發現沒帶鑰匙，只好坐在窗邊等待救援，梅森發現之後就衝來門口迎接，沿路磨蹭喵喵叫，「我就說，梅森開門！開門！後來一個不留神牠真的去開門了，結果手還卡住哈哈哈」雖然救援失敗，但梅森的貼心舉動讓馬麻非常感動，「當下覺得超級窩心，不枉費我每天餵牠罐罐，把牠養得肥肥胖胖的。」

▲何時可以吃罐罐啊？好餓喔（摸鮪魚肚）。



▲梅森也喜歡跟家裡另外2隻貓一起玩。

Teresa Chen這段逗趣的救援影片分享到貓咪社團，許多網友看完紛紛留言笑說，「好有愛的畫面～」、「主子 : 快進來開罐罐啊！」、「藍貓真的很鬧哈哈哈」、「只有我覺得很感動嗎？」、「養了一隻把我反鎖的貓(?)」、「牠只是要確定門有鎖好」、「好貼心哦！我家的只會斜眼看我」。

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