半夜偷喝茶壺水！貪吃貓伸手狂撈　網笑：阿祖在你後面很火

▲黑寶：阿祖泡的茶好好喝～（圖／網友林宏汶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

阿祖要拿棍子打人了啦！台南新營區一隻養了5年的虎斑貓「黑寶」，半夜不睡覺，偷偷跑去茶几上喝阿祖泡的茶，大口狂喝的樣子被阿公給拍下，阿公就笑說，「你要是被阿祖看到...我不知道牠會用什麼樣的料理方式...。」

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影片中，黑寶跳到桌子上、歪著頭，用右腳狂撈茶壺內的水。只見牠喝得好開心，不停撈起來狂飲，喝到後來發現阿公在看牠，露出一臉「你看X啊」，一旁的阿公覺得超好笑。好在茶壺內裝得不是茶葉，是白開水！阿公說，「因為我爸喝完茶會用開水洗過」。

▲啊...被發現偷喝水了！



黑寶一家原本住在房間，最近才到客廳附近放風。阿公提到，當初先養到貓媽媽，養了三天後，母貓趁大門開衝出去，消失幾天又自己默默回家，但這一次的回家，帶來意外的驚喜！阿公說，「過幾個月後，半夜給我在棉被生了4個小屁孩！被迫升格當阿公...本來想說要送人，後來還是自己收編。」

阿公將貓孫偷喝茶的片子分享至貓咪社團，網友紛紛在底下說，「阿祖泡的過萬茶葉阿喵識貨」、「阿祖在你後面很火」、「阿祖會更疼牠喔～很識貨」、「貓咪喝過的茶更好喝」、「阿祖覺得這小子識貨」、「不會有事的，阿祖多了位茶友」。

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▲阿公家共養5隻貓星人！



▲一家人都非常皮。



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