無辜美貓「抱手臂討摸」　擠臉肉賣萌阻止念書：陪我嘛..

▲無辜美貓阻止主人念書，賣萌求關注。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

「人家好無聊！陪我一下嘛～」一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」分享這則影片，主人坐在鋼琴前認真做功課，這時家裡的萌貓突然跑到奴才身邊，抱著他的手臂瘋狂撒嬌，不僅直直發射無辜眼神，甚至把臉貼在主人身上，Q彈的臉頰肉都擠出來，只求主人停下手邊工作陪陪牠，超萌模樣誰受得了啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

王姓網友PO出影片並替喵喵下註解表示，「陪我玩嘛～理理我拉～～喵～～～」正當主人專注做著自己的事情時，黏人的小喵喵跑來向他塞奶，一度使出必殺表情不斷賣萌，甚至伸出手手想要擋住主人的視線卻被無視，最後只能無奈地化身小書僮，靜靜地等著奴才結束作業，但這無辜的小表情卻已經萌翻眾人啦！

影片上傳至臉書後，網友們看了全被小喵融化表示，「這好會撒嬌啊......眼神」、「超可愛啊啊啊！」、「我不行了」、「好會撒嬌，看了心都快溶化了」、「別人家的貓，唉...總是不會讓我失望」、「別人家的貓都是貓，自己家的都是皇帝」、「這眼神好有戲」、「愛死了」、「奴才怎麼忍得住！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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