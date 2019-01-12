ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

專業搶鏡！心機汪拍照強壓柴姐遮眼　對鏡頭吐舌燦笑：主角是我

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲柴犬Mimi 米克斯Lulu。（圖／網友黃稚恩授權提供）

快看！本汪才是主角。（圖／網友黃稚恩授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

專業搶鏡汪！這天麻麻黃稚恩要幫柴犬Mimi和米克斯Lulu拍成長紀錄片，沒想到Lulu為了不讓牠犬搶走風采，竟然整個人大剌剌壓在Mimi身上，把牠的臉擠到變形，還耍起小心機來，用腳掌遮住姐姐的大眼睛，自己則得意地吐舌燦笑，表情還帶點無辜，讓一旁拍攝的麻麻哭笑不得。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬Mimi 米克斯Lulu。（圖／網友黃稚恩授權提供）

▲汪：你過去一點啦！

黃稚恩說，「Lulu知道要拍照後，就興奮地跑去叼衣服出來要我幫牠穿上，還在鏡子前來回確認儀容是否完美。」照片中可以看到，姊妹倆原本乖乖坐在一起，這時心機重的Lulu為了凸顯自己，先是一腳放在Mimi的身上，後來乾脆使出絕招，整個身體壓在同伴身上，把姐姐的臉擠到看不出是誰，還嘴角上揚對著鏡頭賣萌，像是說，「我才是主角。」

▲柴犬Mimi 米克斯Lulu。（圖／網友黃稚恩授權提供）

疊疊樂的概念。

事實上，脾氣好的Mimi對Lulu疼愛有加，得知家裡將多一隻汪汪，不但沒有生氣，反而開心地跳來跳去，還自動把玩具分享給妹妹，如果在外看到有人欺負Lulu都會第一個跳出來保護，完全展現姐姐風範。平常Mimi不管坐著、躺著都一定要靠在別人身上，麻麻無奈表示，「這是一種癖好嘛！」

▲柴犬Mimi 米克斯Lulu。（圖／網友黃稚恩授權提供）

還是有各自分開坐的時候。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，引來不少網友熱議，紛紛在底下留言表示，「 吐舌頭就算了，還穿毛線衣」、「搶鏡頭的概念」、「壓你剛好而已，哈哈哈」、「你看不到我你看不到我」、「心機太重了！」、「可愛～～還吐舌頭」、「這算很有心機的搶鏡頭」、「怎麼可以這樣」。

▲柴犬Mimi 米克斯Lulu。（圖／網友黃稚恩授權提供）

汪：姐姐借我坐一下。

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬米克斯搶鏡頭心機重

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／汪借住兩天收20多封祖孫照　阿公傳完「這個月放..

活活餓死！小白狗遭鎖房內「餓到家具啃成木屑」　飼料..

時速24km溜滑板散步　紅衣女燦笑抱「四肢流血愛犬..

鹿車禍腿傷躺路上！警車到場「數度來回爆輾」　牠痛苦..

不要攔我！二哈「佔車位」惹雪橇犬叫囂　繩一鬆網笑翻

4歲童哄唱「你是我的陽光」緊擁14年家人...老貓..

金孫柴聽到媽一句話　嘴角上揚驕傲看鏡頭：我阿嬤養的..

流浪狗被小孩「嘴塞鞭炮」點燃　下巴炸爛狂滴血心靈受..

黃金獵犬卡沙發出不來嚶嚶求救　網全歪樓：後方黑貓淡..

2019第2起路殺案！苗栗石虎死前「不願闔眼」　目..

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬..

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被..

只愛新玩具...「哥控」汪妹求關注 不爽被冷落狂叫..

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「..

「長脖汪」2樓探頭迎接奴才　網壞笑：有點毛毛的XD

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你..

貓咪激戰毛茸茸「遙控大蜘蛛」　豆漿：敢惹老娘？我看..

戲精喵皇「詐騙慣犯」出招　 睜無辜大眼看媽：吃飯飯..

狂洗LINE照片提醒老媽餵狗！ 最後「越放越大」狗..

囂張偷狗集團鐵圈伸進民宅　主人親眼目睹愛犬被拖走…..

專業搶鏡！心機汪拍照強壓柴姐遮眼　對鏡頭吐舌燦笑：..

麻將3缺一阿金上場！　牠吐舌燦笑：自己的肉肉自己賺..

爸見柴暈倒草叢「淚水打轉」　結局讓他崩潰：還我眼淚..

想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭..

錢嫂柴咬錢包買雞腿　遇到同好「嗷嗷叫」：你也哈這味

逃跑讓牠更想咬　「蹲下撿東西」惡狗超怕！　

母猴緊抱斷氣寶寶不願放手　無助模樣惹哭攝影師

鄰居說「虎糞」可戒酒癮！　動物園常接到這些超傻眼的..

媽遭「家暴2次」眼紅腫！醫生嚇傻想報警　兇手汪跩臉..

北宜小山丘擊落保時捷！女出院「全額付現」再買一輛：..

猛龍過江／助彰師大登盟主　楊宗燁直呼解脫了

亞足賽／伊朗梅西梅開二度退越南　兩戰狂進7球提前晉..

STi套件信仰加持！速霸陸Forester＆Im..

NFL／牛仔挑戰公羊　頂尖跑鋒正面對決

吃宵夜會導致罹患胃癌？觀念NG！「吃什麼」才是重點

快訊／陝西煤礦「井下冒頂」坍塌　至少20人受困礦中

NFL／50達陣四分衛來了！　酋長、小馬季後賽火力..

猛龍過江／逐步刪減負能量　劉威廷告別低潮

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴..

寵物動物熱門新聞

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入..

獸醫傳橘妹照！一坨地毯生無可戀

洗香香=談戀愛　美短啾美容師1..

狗狗遭棄「餓到家具咬成木屑」死..

生日禮物全換飼料！暖弟哭求救貓

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

小海豹與母相聚　牠游回來不想走

強颱來襲！老爺爺沒帶財物緊抱愛..

米克斯借住阿公家兩天→收編一個..

溜滑板時速24km拖行　紅衣女..

吉娃娃衝向火球車　只為救主人全..

讀者迴響

熱門新聞

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入..

獸醫傳橘妹照！一坨地毯生無可戀

洗香香=談戀愛　美短啾美容師1..

狗狗遭棄「餓到家具咬成木屑」死..

生日禮物全換飼料！暖弟哭求救貓

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

小海豹與母相聚　牠游回來不想走

強颱來襲！老爺爺沒帶財物緊抱愛..

米克斯借住阿公家兩天→收編一個..

溜滑板時速24km拖行　紅衣女..

吉娃娃衝向火球車　只為救主人全..

媽媽要讓我死掉！牠被收編仍活在..

最新影片

更多

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬起

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被打屁股

只愛新玩具...「哥控」汪妹求關注 不爽被冷落狂叫：葛格理我啦

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「罐」犯

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面