專業搶鏡！心機汪拍照強壓柴姐遮眼　對鏡頭吐舌燦笑：主角是我

▲快看！本汪才是主角。（圖／網友黃稚恩授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

專業搶鏡汪！這天麻麻黃稚恩要幫柴犬Mimi和米克斯Lulu拍成長紀錄片，沒想到Lulu為了不讓牠犬搶走風采，竟然整個人大剌剌壓在Mimi身上，把牠的臉擠到變形，還耍起小心機來，用腳掌遮住姐姐的大眼睛，自己則得意地吐舌燦笑，表情還帶點無辜，讓一旁拍攝的麻麻哭笑不得。

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▲汪：你過去一點啦！

黃稚恩說，「Lulu知道要拍照後，就興奮地跑去叼衣服出來要我幫牠穿上，還在鏡子前來回確認儀容是否完美。」照片中可以看到，姊妹倆原本乖乖坐在一起，這時心機重的Lulu為了凸顯自己，先是一腳放在Mimi的身上，後來乾脆使出絕招，整個身體壓在同伴身上，把姐姐的臉擠到看不出是誰，還嘴角上揚對著鏡頭賣萌，像是說，「我才是主角。」

▲疊疊樂的概念。

事實上，脾氣好的Mimi對Lulu疼愛有加，得知家裡將多一隻汪汪，不但沒有生氣，反而開心地跳來跳去，還自動把玩具分享給妹妹，如果在外看到有人欺負Lulu都會第一個跳出來保護，完全展現姐姐風範。平常Mimi不管坐著、躺著都一定要靠在別人身上，麻麻無奈表示，「這是一種癖好嘛！」

▲還是有各自分開坐的時候。

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照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，引來不少網友熱議，紛紛在底下留言表示，「 吐舌頭就算了，還穿毛線衣」、「搶鏡頭的概念」、「壓你剛好而已，哈哈哈」、「你看不到我你看不到我」、「心機太重了！」、「可愛～～還吐舌頭」、「這算很有心機的搶鏡頭」、「怎麼可以這樣」。

▲汪：姐姐借我坐一下。



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