媽寶柴「貴妃姿合音」72秒　聽到「換你」仰頭飆高音：凹屋～

▲柴柴唱歌超專業，聽到媽媽說「換你」，仰起頭飆高音！（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

還記得媽寶柴「皮皮」嗎？日前牠相隔了8天，終於在機場見到心愛的爸媽，開心的尾巴狂甩，而且還不停地討抱抱，模樣可愛又溫馨！除此之外，皮皮其實也很愛唱歌，先前看到媽媽在家裡唱卡拉OK，牠就在一旁趴成貴妃姿「汪汪叫」的合唱，而且聽到媽媽說「換你」時，還會立刻仰起頭飆高音呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

透過畫面中可以看到，趴坐在地板上的皮皮聽到媽媽在唱歌，激動的扯嗓高唱，就彷彿是在合音一樣；只見媽媽被愛犬超搶鏡的模樣，笑到差點唱不出來，於是就對著皮皮說「換你！」沒想到聰明的柴柴一聽到指令，居然把頭仰起來發出像二哈的狼嚎聲，而且仔細一聽，牠的聲音還似乎變得比較溫柔。

▲柴犬皮皮等待了8天，終於見到心愛的爸爸媽媽。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲皮皮：把拔，分我一口好不好～（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段長達1分12秒的影片，愛唱歌的皮皮從頭唱到尾，過程中都沒有片刻是在休息，專業的模樣令人敬佩，不過也逗得現場所有人哈哈大笑！就連飼主的表姐Pinky Huang也笑說，「牠很會唱歌，是一位苦情歌王。」值得一提的是，雖然皮皮現在是家裡的寶貝，但以前牠剛到家裡時，卻差點要面臨被送走的命運。

飼主的表姐Pinky Huang在8年前因家中柴柴生了寶寶，於是將其中一隻送給表弟家照顧，當時皮皮還只有2個月大。飼主朝煌回憶，「以前皮皮真的很皮，在外面要叫牠回來，牠越是要往另一邊跑。因為過去我們沒有養狗經驗，那時我媽媽差點要把牠送走，還好大約一個月後，我爸媽就開始會載牠去公園幫牠照相了。」

▲▼媽媽不在家的日子，皮皮就像得了相思病。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平常全家人都出門上班時，都是媽媽在家裡細心的照顧皮皮，或許是因為這樣，皮皮也非常黏媽媽，不管去到哪裡都想要跟在旁邊。飼主朝煌透露，媽媽有時回屏東會捨不得皮皮自己在家無聊，就會自己開車載著牠一起回去，甚至會帶著皮皮四處趴趴走吃好料的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲不管媽媽要去哪裡，皮皮都會緊跟在一旁。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



<br>

皮皮的圖文報導：

終於回國了！「媽寶柴」機場熱情迎接 飛撲討抱抱：好想泥～

皮皮精采影音：