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5個月寶寶哭不停　媽搬出「哄嬰神器」秒露微笑：抱抱～

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▲寶寶大哭不停，見哄嬰神器竟秒露微笑。（圖／網友Saffi Huang授權提供）

▲原來傳說中的哄嬰神器是喵星人啊！（圖／網友Saffi Huang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

原來毛孩還有這樣的作用啊！台中飼主Saffi Huang總是因女兒哭到停不下來而感到超頭痛，某天她意外發現了原來家裡有個「哄嬰神器」，崩潰的「魔嬰」只要一看到喵星人就會瞬間冷靜，甚至露出笑容伸手摸摸主子，讓馬麻自嘆不如表示，「貓咪哄比親媽有用...」。

5個月大的寶寶「Milly」天生就是個貓控，只要看到家裡的3隻喵星人，就會笑得格外開心，因此只要小baby開始失控大哭，馬麻就會立馬請出上上聖上們來安慰妹妹，其中，最年長的喵哥哥「另果」和她感情最好，似乎也知道妹妹還是個不懂事的小孩子，所以處處都會讓著她，不會任意發脾氣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲寶寶大哭不停，見哄嬰神器竟秒露微笑。（圖／網友Saffi Huang授權提供）

▲只要派出喵老大，魔嬰馬上乖乖坐好啦！

▲寶寶大哭不停，見哄嬰神器竟秒露微笑。（圖／網友Saffi Huang授權提供）

▲小孩跟毛孩同框畫面真的看不膩♥

其實另果平時是個脾氣非常大的喵皇，在家裡地位至高無上，不太喜歡被別人摸，但是卻能乖乖忍受寶寶隨意抓弄，即使弄痛牠了，也會咬牙忍著不會生氣。平常小朋友醒著時，另果不會主動去找她，但只要聽到寶寶哭了，一定第一個飛奔進房間，偶爾看到小baby睡著了，也會偷偷跑去舔她，一旦看到大人進房，又會馬上溜走，彷彿很怕別人知道，自己其實很愛護寶寶。

馬麻回憶起當初剛帶Milly回家時，另果嚇了一跳，完全不願意和寶寶共處一室，常常對著妹妹哈氣，每當看到媽媽抱著嬰兒，也會因失寵而吃醋鬧脾氣，不過，就在馬麻進入新手媽媽憂鬱期時，另果似乎發現主人心情非常低落，因此會在晚上寶寶睡著後，默默地進房陪伴媽咪，也是從這時候開始，牠慢慢地對小baby產生了興趣。

▲寶寶大哭不停，見哄嬰神器竟秒露微笑。（圖／網友Saffi Huang授權提供）

▲喵：妹妹不知道會不會冷...

▲寶寶大哭不停，見哄嬰神器竟秒露微笑。（圖／網友Saffi Huang授權提供）

▲家裡的3隻喵喵都是馬麻的哄嬰神器。

原本排斥寶寶的另果，漸漸變成了一個「妹控」，只要主人忙碌時，牠就會當起妹妹的小褓姆，一旦發現寶寶有什麼異常舉動，就會馬上想盡辦法通知家人，雖然偶爾還是會趁媽媽餵奶時，故意刷存在感要馬麻陪牠，但其實牠真的非常疼愛妹妹；而身為貓控的寶寶，有時也甚至要抓著喵哥哥的尾巴才睡得著，兩兄妹彼此依靠的畫面，可讓人心都融化了啊！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲寶寶大哭不停，見哄嬰神器竟秒露微笑。（圖／網友Saffi Huang授權提供）

▲「有你的尾巴才能安心睡覺～」

▼影片為網友Saffi Huang授權提供

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關鍵字： 寶寶嬰兒哄嬰神器貓咪喵喵毛孩

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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