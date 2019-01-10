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萌喵鬧鐘叫醒媽卻被「臭腳攻擊」　眼神死嫌棄：鹹魚走開

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▲喵鬧鐘被臭腳攻擊眼神死。（圖／網友Li Gang Lu授權提供）

▲喵：你再不起床的話，我就...跟你一起睡。（圖／網友Li Gang Lu授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

臭奴才不想起床也不用拿鹹魚攻擊我吧！新竹美短「Yumi」就像是家裡的小管家，每當聽到主人鬧鐘響了，就會主動跑過來叫醒他們，這天馬麻看到Yumi一如往常來和她撒嬌，卻故意躺在床上賴床，甚至伸長腳在喵星人面前瘋狂「蠕動」，讓Yumi一度眼神死，露出超不屑的表情，彷彿對媽咪的腳嫌棄不已。

把拔Li Gang Lu笑說，家裡有3隻貓咪，但是每當早上鬧鐘響起時，只有Yumi會興奮地跑過來踏踏撒嬌，要主人趕快起床摸摸牠，不過這天牠看到馬麻的腳趾不斷在牠面前動來動去，便露出了非常不耐煩的表情，就連爸爸看了也說，「應該是因為有東西在牠面前晃覺得很煩，才會這樣眼神死。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲喵鬧鐘被臭腳攻擊眼神死。（圖／網友Li Gang Lu授權提供）

▲Yumi每當馬麻鬧鐘響起，就會跑來叫醒主人。

溫馴的Yumi是家裡最聽話的喵喵，也是最常被欺壓的1隻，只要一到放飯時間，Yumi總是乖乖地坐在一旁排隊，不會爭奪也不會生氣，就算上一秒被喵哥、喵妹追咬了，下一秒仍會大方地幫忙理毛，而牠對懷孕的媽媽也格外好奇，似乎知道馬麻的肚子裡有個珍貴的小生命，撒嬌時總是會特別踏踏肚子裡的未來奴才，即使媽媽不聽話賴床了，牠也只是摸摸鼻子，然後躺下一起入睡，不曾亂發脾氣過。

爸爸將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並下註解，「媽咪我只是想叫你起床...」許多網友看了後全都笑壞表示，「鹹魚味～～」、「奴才大膽！」、「哈哈哈哈哈哈我家的都會一口咬下企」、「好多鬍鬚好可愛」、「來討罐罐」、「怎麼沒被咬XD」、「太可愛了這表情！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喵鬧鐘被臭腳攻擊眼神死。（圖／網友Li Gang Lu授權提供）

▲每到放飯時間，Yumi一定會先讓另外兩喵享用。

▲喵鬧鐘被臭腳攻擊眼神死。（圖／網友Li Gang Lu授權提供）

▲這畫面也太萌了吧！

▼影片為網友Li Gang Lu授權提供

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關鍵字： 貓咪喵喵鬧鐘

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