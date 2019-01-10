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喵博士「開燈戴眼鏡」熬夜K書！　他一句話網歪樓笑翻

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喵博士戴眼鏡K書，網歪樓笑翻！（圖／翻攝自抖音APP用戶「xuchao123456」）

▲喵星人居然會開燈、戴眼鏡來看書！？（圖／翻攝自抖音APP用戶「xuchao123456」）

寵物小組／綜合報導

看看連喵皇都認真成這樣，奴才們慚不慚愧！抖音APP用戶「xuchao123456」有段影片最近在網路上流傳，內容是有隻喵星人這晚居然「自行」打開小檯燈，並且戴上眼鏡在桌上看書，一臉學問淵博的樣子就像是名「貓博士」，不過有位網友說的話卻讓下方的留言串歪樓了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

俞姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段影片並打趣註解，「別耽誤本喵考哈佛（大笑符號）」。畫面中可以看到，全身灰白色的喵星人打開小檯燈、戴上眼鏡，接著就是埋頭看書；只見牠還用貓掌壓住書本，低頭仔細盯著書本的模樣，看起來好像真的很用功，不過這一切其實都只是假象。

喵博士戴眼鏡K書，網歪樓笑翻！（圖／翻攝自抖音APP用戶「xuchao123456」）

▲貓咪認真的模樣看起來超有架式。（圖／翻攝自抖音APP用戶「xuchao123456」）

事實上整部影片都是以倒轉的方式呈現，所以貓咪其實只是把奴才放上去的眼鏡拿掉，而一旁的小檯燈，也是奴才自己去開的啦！逗趣的影片吸引上百名網友觀看，許多人看完都留言，「哈哈哈也太可愛了」、「看完書記得要給罐罐」、「要替奴才考試嗎？」不過也有人歪樓笑說，「那是老花眼鏡吧」、「這眼鏡透露出年紀了XDD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪抖音喵星人喵博士熬夜

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