ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

棄養黃金「賣到狗肉店」　暖男「掏1個月生活費」救援

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼棄養黃金「賣到狗肉店」　暖男掏生活費救援。（圖／翻攝自梨視頻）

▲黃金眼眶泛淚搖尾求救。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

吉林省一名劉先生先前和朋友約吃火鍋，恰好發現一家狗肉店門口綁著一隻黃金獵犬，劉先生不捨狗狗急將被搬上餐桌，掏出將進一個月的生活費救援。事後愛狗人士找上劉先生，透過募款方式把買狗錢湊出來，另外，據了解，黃金獵犬會出現在狗肉店是被主人遺棄，理由是因為「不想養了」。

吉林市的劉先生指出，那天晚上是和同事一起去吃火鍋，經過狗肉店發現一隻約6、7個月大的黃金獵犬被栓在門口。詢問狗肉店說是主人不養了，所以才把狗賣到這裡來，劉先生因為覺得可惜，所以用將近一個月的生活費1000元（約台幣4600元）把狗先買下。

▲▼棄養黃金「賣到狗肉店」　暖男掏生活費救援。（圖／翻攝自梨視頻）

▲愛狗人士和劉先生將幫黃金找新主人。（圖／翻攝自梨視頻）

劉先生透露，愛狗人士知道這件事後，決定籌錢把買狗的費用湊出來給他，再找適合養的愛心人士領養。他呼籲，養狗的大家不要遺棄寵物，人可以遺棄很多寵物，但寵物狗只有主人一個，「不要讓這麼可愛的狗走上餐桌」。

報導曝光後，支持主人做法的網友表示，「我覺得滿好的，扔掉去做流浪狗對人對狗都有風險，送到飯店吃了還是可以的，給主人點讚」。

也有人認為，「狗肉館老闆好套路」、「感覺是愛狗人士的炒作，人家狗拴在門口你怎麼知道要被殺了的，人家就不能養」、「普通品種就沒有這麼好的狗運了」、「分明是被偷了」、「確定狗不是偷的賣給狗肉館」，

關鍵字： 毛小孩狗肉店寵物棄養

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

汪關40度烤箱車！恩人救命卻被罵　飼主：牠就是喜歡..

時速24km溜滑板散步　紅衣女燦笑抱「四肢流血愛犬..

汪耳朵是「肉桂捲」造型爆紅！　同胎小狗全被光速認養

「含淚棄養」分離焦慮汪　2小時後飼主哭領回：心很痛

汪下車尿尿主人卻直接騎走　牠害怕拚命聞找不到人…眼..

美國急凍-20度！保育員鼓起勇氣清天鵝池　然後就硬..

臭嘴鸚鵡困屋頂…消防員救援遭狂罵「你他X的給我滾」..

影／捷運驚見癡漢喵！「毛手」偷摸隔壁大腿3分鐘：給..

大象泰克受虐21年踩死馬戲團訓獸師　奔向自由30分..

忍痛送走愛犬...7年後收養同名貴賓　掃晶片號碼竟..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網..

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

拔把埋柴頭上猛吸「柴味」一臉忘情又享受：臭臭的啦...

肉食主義柴偷咬紅蘿蔔進房　媽開門驚呆：改行吃素了？

黑柴、赤柴你來我往狂鬥嘴！　為衣服「起爭議」.....

呆萌柴柴滿心期待喝水水　張大嘴歪頭接...變成「喝..

萌萌貓星人！瘋狂賣萌就是不起床

柴犬被罵...秒找「阿嬤牌靠山」討拍　得意跩笑：挖..

棄養黃金「賣到狗肉店」　暖男「掏1個月生活費」救援

按摩好酥湖～阿金爽到舌頭收不回去　媽伸手「扳正」笑..

拒絕魔音！傲嬌貓不準媽唱歌　聽到秒「飛撲巴頭」：閉..

走失貓安置5個月...身材崩壞變氣球！網：被阿嬤撿..

阿伯帶火雞搭普悠瑪「蓋布袋PK大鵬展翅」　網：年菜..

黃金獵犬發狂咬傷主...警開6槍「當場擊斃」！網友..

主人我痛痛...狗狗9個異常徵兆 　花1分鐘這樣做..

浪柴傷重截肢　努力抬起「隱藏手手」甜笑握：要當好朋..

法鬥嗨滾沙灘！軟嫩白肉沾滿金沙　網笑：來份花生麻糬

劫走32萬刮刮樂逃亡400km！搶匪去年刮中二獎百..

柴犬被罵...秒找「阿嬤牌靠山」討拍　得意跩笑：挖..

周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？林書豪：永遠不會聽別人..

南彰化民眾久等了　國道客運駛進二林偏鄉

中職／江國謙、翁瑋均狀況最好　開季拚一軍

6歲小哥哥結婚了！女方是「雙胞胎妹妹」　父母超樂：..

不只等了5年冠軍的顏如晶　《奇葩說5》錯過的選手！

春節靠免疫力抗流感、護腸道　醫推「1款水果」每天吃..

法軍上將普拉澤：中國東風21D導彈戰鬥力弱　無法擊..

所長開心娶名星臉女警　「警車運喜餅」遭投訴

寵物動物熱門新聞

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

收養狗掃晶片哭了！7年後重逢愛..

武警退伍離營　狼犬死咬行李不放

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

爸忘情深吸澡前阿柴味：臭臭的啦

冰湖冒奇怪黑點　送貨員看清後秒..

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

吵架妻哭奔　黃金竟叼夫錢包追來

媽列5禁令：不摸狗　還是被收服..

7狗圍咬貓　爸衝下樓卻剩微弱喵..

讀者迴響

熱門新聞

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

收養狗掃晶片哭了！7年後重逢愛..

武警退伍離營　狼犬死咬行李不放

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

爸忘情深吸澡前阿柴味：臭臭的啦

冰湖冒奇怪黑點　送貨員看清後秒..

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

吵架妻哭奔　黃金竟叼夫錢包追來

媽列5禁令：不摸狗　還是被收服..

7狗圍咬貓　爸衝下樓卻剩微弱喵..

浪浪有家了！幸福讓牠「換張臉」

最新影片

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面