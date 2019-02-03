棄養黃金「賣到狗肉店」　暖男「掏1個月生活費」救援

▲黃金眼眶泛淚搖尾求救。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

吉林省一名劉先生先前和朋友約吃火鍋，恰好發現一家狗肉店門口綁著一隻黃金獵犬，劉先生不捨狗狗急將被搬上餐桌，掏出將進一個月的生活費救援。事後愛狗人士找上劉先生，透過募款方式把買狗錢湊出來，另外，據了解，黃金獵犬會出現在狗肉店是被主人遺棄，理由是因為「不想養了」。

吉林市的劉先生指出，那天晚上是和同事一起去吃火鍋，經過狗肉店發現一隻約6、7個月大的黃金獵犬被栓在門口。詢問狗肉店說是主人不養了，所以才把狗賣到這裡來，劉先生因為覺得可惜，所以用將近一個月的生活費1000元（約台幣4600元）把狗先買下。

▲愛狗人士和劉先生將幫黃金找新主人。（圖／翻攝自梨視頻）

劉先生透露，愛狗人士知道這件事後，決定籌錢把買狗的費用湊出來給他，再找適合養的愛心人士領養。他呼籲，養狗的大家不要遺棄寵物，人可以遺棄很多寵物，但寵物狗只有主人一個，「不要讓這麼可愛的狗走上餐桌」。

報導曝光後，支持主人做法的網友表示，「我覺得滿好的，扔掉去做流浪狗對人對狗都有風險，送到飯店吃了還是可以的，給主人點讚」。

也有人認為，「狗肉館老闆好套路」、「感覺是愛狗人士的炒作，人家狗拴在門口你怎麼知道要被殺了的，人家就不能養」、「普通品種就沒有這麼好的狗運了」、「分明是被偷了」、「確定狗不是偷的賣給狗肉館」，