不讓奴才碰！蘿莉喵見「2張紅紙」睜大眼定格...淚眼任她揉胸口

▲小喵不想給主人摸，在床上掙扎著。（圖／翻攝自抖音APP用戶「67186868」）

寵物小組／綜合報導

錢雖然不能解決任何事情，但卻能滿足貓奴的需求。抖音APP用戶「67186868」有段影片最近在網路上流傳，內容是有隻可愛的蘿莉喵（小貓）這晚不想讓主人一直摸自己的身體，但當牠一看到主人丟在床邊的「2張紅紙」時，態度突然大變，任由對方揉著自己的胸口，淚眼汪汪的模樣讓人看了好不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Ben OH昨日在臉書社團轉貼這段視頻並註解，「沒有什麼是錢不能搞定的。」畫面中，可愛的小貓不滿馬麻一直亂摸自己的身體，於是在床上不停掙扎著；此時，主人在貓咪面前丟出2張100塊錢人民幣（約900新台幣），沒想到一切有了巨大的變化。

▲小喵看到人民幣時愣了一下。（圖／翻攝自抖音APP用戶「67186868」）



▲小喵淚眼汪汪的任由主人揉著自己的胸口。（圖／翻攝自抖音APP用戶「67186868」）



透過影片中可以看到，超可愛的蘿莉喵原本還很抗拒，但是當牠一看到錢之後，先是張大眼仔細看了看，接著乖乖在床上躺好，一動也不動；只見牠在被主人揉著胸口時，表情看起來相當委屈，而且雙眼甚至還充滿了淚水，可憐的模樣就彷彿在說，「為了罐罐...我忍！」

這段可愛又逗趣的影片分享不到一天，就累積上千名網友按讚、分享，許多人看完都留言說，「含著淚也要繼續做下去阿～」、「為了錢，學會忍耐。即便泛著淚水也要堅持忍耐」、「牠快流淚了」、「這是解鎖的意思嗎XDD」、「員外不要啊～」、「怕什麼！怕沒有錢而已...」、「完美演繹『為了錢而哭著出賣身體』的戲碼」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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