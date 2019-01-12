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麻將3缺一阿金上場！　牠吐舌燦笑：自己的肉肉自己賺！

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▲黃金獵犬Cherry。（圖／網友廖政輝授權提供）

自己的肉肉自己賺！（圖／臉書粉絲團「黃金獵犬Cherry的天馬行空同樂會」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

飼主廖振輝日前在臉書社團「有點毛毛的」分享一張照片，畫面中，黃金獵犬Cherry架式十足把手放在麻將桌上，專心看著手中好牌，彷彿自己就是麻將高手，還不時吐舌燦笑，看來是贏了不少罐罐，心情才如此美麗！一旁拍攝的爸拔直呼，「記得分紅給我啊！」

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▲黃金獵犬Cherry。（圖／網友廖政輝授權提供）

Cherry憨厚的笑容時常融化別人的心。

廖振輝接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「生活中總喜歡把牠擬人化，剛好看見農場工讀生約假日打麻將，其中一人去上廁所，就拍了這張照片。」照片中，Cherry自動將雙手放在麻將桌上，彷彿自己有玩過一樣，輪到牠出牌時，還會用手碰牌，然後請爸拔幫忙丟出，神乎奇技的打牌功力，替自己賺進許多買罐罐資本。有趣的是，爸拔叫Cherry讓位時，牠還不捨離去，似乎相當留戀，讓廖振輝笑說，「以後三缺一的時候，就派你上場。」

▲黃金獵犬Cherry。（圖／網友廖政輝授權提供）

Cherry在2年前就去當小天使，但牠還是深受粉絲愛戴。

▲黃金獵犬Cherry。（圖／網友廖政輝授權提供）

多才多藝的Cherry上過各大節目。

照片上傳後，許多粉絲誇Cherry是隻聰明又可愛的汪汪，還有人在底下留言，「寶貝打贏了要分紅給你丫拔喔」、「自己的肉肉自己賺」、「狗來富，貓來起大厝」、「温馨的一家人」、「哈哈哈！口愛」、「嗶嗶嗶～這裡有狗聚賭」、「養了一隻腦筋靈活又聰明的狗狗」。

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▲黃金獵犬Cherry。（圖／網友廖政輝授權提供）

連天王吳宗憲都被Cherry給收服啦！

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