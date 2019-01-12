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鄰居說「虎糞」可戒酒癮！　動物園常接到這些超傻眼的特殊請求

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▲鄰居說「虎糞」可戒酒癮！　動物園常接到「特殊請求」傻眼。（圖／台北市立動物園提供）

▲常有民眾向動物園討要野生動物的毛皮和猛獸排泄物。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

虎糞酒可以幫助戒除酒癮、靈長類動物的毛皮可以幫助懷孕、猛獸尿液可以嚇跑流浪貓狗，這些「偏方」你聽過嗎？台北市立動物園第一線的服務人員多年來收到許多「特殊訴求」，常有民眾來信或來電討要動物毛皮、牙齒，甚或是排泄物。園方指出，使用這類偏方或民俗療法未必有效，還可能因此散播傳染病源，甚至觸犯野生動物保育法。

台北市立動物園設有遊客服務中心及電子郵件信箱，提供社會大眾諮詢各項服務的管道，卻也經常處理到一些不可思議的特殊訴求。例如有民眾來電，表示家人經常酗酒，用過許多方法都戒不掉，某天聽鄰居說只要將老虎的大便摻在酒裡，再讓酗酒的人喝下，就可以徹底地戒除掉酒癮。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

另外也有結婚多年卻遲遲未能生育的夫妻，在做了各項檢查後，仍然找不出不孕的原因，在長輩及親友過度關注的壓力下，不得已只好求助滿天神佛，命理師指示他們要將鳥類的羽毛、猛獸的牙齒及數種靈長類動物的毛皮，收集放入紅包袋中，置於寢室內或床底下，不出3個月左右就能自然懷孕。

▲鄰居說「虎糞」可戒酒癮！　動物園常接到「特殊請求」傻眼。（圖／台北市立動物園提供）

▲有民眾相信收集鳥類羽毛、猛獸牙齒及靈長類動物毛皮就能讓夫妻順利懷孕。（圖／台北市立動物園提供）

▲鄰居說「虎糞」可戒酒癮！　動物園常接到「特殊請求」傻眼。（圖／台北市立動物園提供）

▲黑蜘蛛猴牙齒。（圖／台北市立動物園提供）

此外，服務信箱也常常收到民眾來信，表示住家附近有人在餵食流浪貓狗，產生大量的排泄物，不僅使環境衛生堪慮，也擔心危及幼童的安全，某日社區居民在經過一番激烈的辯論後，終於凝聚了共識，決定採行「生物防治」的方法，希望台北市立動物園能提供他們各種兇猛動物的糞便及尿液，好放置在住宅樓梯、騎樓、中庭及公園周邊，深信如此一來，流浪貓狗在嗅聞到猛獸的氣味後，就會產生畏懼而不敢靠近。

動物園無奈表示，「諸如此類的案例，陸陸續續其實還蠻常發生的。」服務人員受理類似請託個案時，除了向民眾說明使用偏方或民俗療法等行為未必有效，反倒可能因此散播傳染病源，也呼籲「若涉及保育類動物，還會觸犯野生動物保育法！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

根據「野生動物保育法」第16條規定：「保育類野生動物，除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖。保育類野生動物產製品，除本法或其他法令另有規定外，不得買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或加工。」因此台北市立動物園不僅不能提供民眾索取各項野生動物的產製品，更要特別提醒大家，在路上看到保育類動物或疑似屍體，千萬別帶回家，應該儘速通知各縣市政府相關單位處理，以免觸法。

▲鄰居說「虎糞」可戒酒癮！　動物園常接到「特殊請求」傻眼。（圖／台北市立動物園提供）

▲民間有偏方指出，虎糞入酒可以幫助酗酒的人戒除癮頭。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園偏方虎糞野生動物保育法

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