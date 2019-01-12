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想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭毒7狗

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▲想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭毒7狗。（圖／愛媽賴初瑛）

▲賴愛媽把毛孩當成她活下去的動力。（圖／愛媽賴初瑛）

寵物小組／綜合報導

愛媽賴初瑛20年前遇到一隻流浪狗討食，看到狗狗即使被鐵鍊勒到皮肉受傷仍努力活著，讓當時想輕生的她轉念，有了想活下去的動力，也從那時開始關心毛孩，在屏東縣高樹鄉一處偏僻地方設立狗園，幫助許多流浪狗。沒想到，狗園去年12月遭人下毒，共有7隻狗狗受害，其中3隻被救回，另外4隻不幸死亡，讓賴初瑛相當悲痛。

▲想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭毒7狗。（圖／愛媽賴初瑛）

▲狗園裡收留了54隻狗狗。（圖／愛媽賴初瑛）

賴初瑛回憶，她20年前在一間麵攤工作，有天來了一隻6、7個月大的狗狗來討吃，「因脖子上被一條鐵鍊緊緊的勒著，鐵鏈滲透到皮肉爆開、全身發臭，那一隻毛小孩只要一來，店家看到都會趕牠走。」當時，正逢賴初瑛人生中最不如意的日子，可是看到毛小孩努力尋找食物、沒有放棄自己，她頓時轉念，決定帶狗狗就醫、領養牠並取名為「圓仔」，也是從那個時候開始關心毛小孩，「牠們也是我想要活下去的動力。」

▲想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭毒7狗。（圖／愛媽賴初瑛）

▲狗狗「小白弟」中毒倒地。（圖／愛媽賴初瑛）

後來，賴初瑛成為了「愛媽」，陸續救援許多狗狗，並選定屏東縣高樹鄉一個很偏僻的地方作為54隻狗狗的家。本來以為非常安全，不料去年12月19日卻有7隻狗遭人下毒，「救回了3隻，4隻往生，一隻寶貝阿財到現在屍體都找不到。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭毒7狗。（圖／愛媽賴初瑛）

▲為了保護狗狗，賴愛媽希望在狗園周邊拉圍欄和一道新的門。（圖／愛媽賴初瑛）

「一夜之間 我失去了 四隻孩子，想到牠們痛苦掙扎、要走的那一刻，心好痛。」賴初瑛擔心，是狗狗跑出去破壞人家的農作物，才會遭人下毒，但向附近農夫詢問時，對方卻告訴她不用擔心，因為狗狗們並不會到那邊玩。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭毒7狗。（圖／愛媽賴初瑛）

▲園區裡的毛孩都是愛媽的心頭肉。（圖／愛媽賴初瑛）

不過賴初瑛仍放心不下，希望能在狗園周邊拉一道圍籬，再多加一道門，防範牠們跑出去。她說，偌大的狗園只有一道門，其實很難關得住這麼多狗兒，但她白天有一份清潔工作，還要沿路送飯到高雄楠梓給放不下的浪孩，又要帶狗狗「跑跑」到高雄做針灸，沒辦法時時照看著，「只要離開這裡，我就開始擔心牠們的安危，我很害怕再失去任何一個孩子。」

 

關鍵字： 狗園流浪狗愛媽毒狗

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