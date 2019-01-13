腰上綁19顆禿鷹蛋闖機場　天才男被攔脫口：我在保育..

▲英國男子腰際纏了一圈鳥蛋，被逮還說自己是在保育。（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

寵物小組／綜合報導

英國希斯洛機場最近逮獲一名男子，他在腰際用布條捆了一圈，裡面是19顆未孵化的鳥蛋，而這當然是違法的，但他被抓到時，竟口口聲聲說自己是在保育生態。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

56歲的英國男子倫德拉姆(Jeffrey Lendrum)是前特種部隊的隊員，去年6月26日他從南非約翰尼斯堡搭機飛到英國，在希斯洛機場被逮，原因是他的肚子被海關人員看出有莫名的填充物，攔下搜身，才發現腰際竟有一圈球狀物，打開驚見19顆鳥蛋！

▲之後這些蛋被送到專業部門照料，順利孵出。



這19顆鳥蛋後來被證實是禿鷹蛋，倫德拉姆因此被指控非法進口稀有猛禽，在法庭上辯稱，自己是從這種禿鷹的棲地把牠們帶出來，「因為這些自然棲地正遭到破壞，我是在保護牠們！」但檢察官並不採信這說法，因為這19顆蛋若順利孵化，估值可達400萬元台幣，認為他是為了發財而走私鳥蛋。

更重要的是，倫德拉姆解釋自己得到蛋的原因太不可信，他說是有人砍下了這些蛋所在的樹，再把這些蛋交給他，但事實上檢察官調查，這種禿鷹是築巢在懸崖上而非樹上。而關於這19顆蛋的安危，其中一顆在機場時就已破裂，另一顆孵化後的小禿鷹3天後就夭折，剩下的17隻順利降生。

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▲雖然經過一番波折，但這些小禿鷹仍順利誕生。