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聖上腿開開享用貓糖...吃到「2眼淚汪汪」　網笑：工讀生出來！

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聖上腿開開享用貓糖。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Im_Jcc」）

▲喵星人爽躺窩裡，爽腿開開吃貓糖。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Im_Jcc」）

寵物小組／綜合報導

別人家的貓總是不會讓我失望。網路上最近流傳一段抖音APP用戶「Im_Jcc」的影片，內容是有隻漂亮的喵星人這天得到一顆貓糖，開心的躺在自己的窩裡，前肢抱緊貓糖、後腿則是張的開開，而且不知道是不是太開心了，牠居然吃到2眼淚汪汪，影片引發網友熱議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Ben OH日前在公開社團《爆笑公社》轉貼這段視頻並註解，「好好吃。」透過畫面中可見，灰白色的聖上身上穿著藍白條紋上衣，一派輕鬆的躺在自己的窩裡；只見牠雙腿開開，手上緊緊抓著貓糖，不停地舔阿舔的，一刻都沒停下過，而且當鏡頭拉近時，還可以看到牠的眼眶裡全是淚珠。

聖上腿開開享用貓糖。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Im_Jcc」）

▲喵：好吃....太好吃了....（圖／翻攝自抖音APP用戶「Im_Jcc」）

這段影片才分享不到4個小時的時間，就累積1千多個按讚數、248次分享，上百名看完都在底下留言笑說，「哈哈哈好可愛阿」、「只有我一直在看手手嗎～～」、「好想要抱緊處理」、「我們家的用啃的.....一下子就沒了」、「這個聲音好療癒」、「工讀生出來！」、「整個要融化了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪抖音喵星人貓糖聖上

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