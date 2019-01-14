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黑柴幫擦地「前腳併攏」踏踏超亢奮　網讚：沒有白養

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▲黑柴幫忙主人擦地板。（圖／翻攝自「爆笑公社」）

▲柴：擦地囉！讓開讓開～（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

如果有個會幫忙做家事的毛孩該有多好！一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」分享了一段影片，主人這天躺在床上，悠哉地望向床尾，這時卻突然出現一隻黑柴，只見牠兩隻前腳併攏壓著抹布，亢奮地在家裡踏來踏去，努力想把家裡的地擦乾淨，網友們看了全暴動表示，「好羨慕！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

吳姓網友PO出影片並逗趣註解，「養了妳三十年，終於有點用處了。」沒想到一向在家當少爺的毛孩，這次卻扮演起「傭人」的角色，畫面中的黑柴抓著抹布在家裡來回擦拭，超萌的身軀一出現就讓人馬上融化，而牠也完全沒露出疲累的神情，反而像是當成遊戲一樣，享受在其中。

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛笑道，「沒有白養了」、「該是時候教家裡的旺旺了～」、「好厲害的狗狗！」、「以後養一隻會洗碗，一個會擦地的狗好了」、「30年的狗確定還能動嗎」、「看來這隻成精了」、「姿勢滿分」、「哈哈哈好可愛動作好標準」、「然後才發現他拿的是你的內褲」、「決定開始訓練狗狗！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 柴犬黑柴擦地拖地打掃

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