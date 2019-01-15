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糧食到口啦！黑法鬥停車場「外八衝刺」　網笑翻：標準吃貨

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黑法鬥咬糧食停車場「外八衝刺」。（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「Zmm3327」）

▲黑法鬥咬著飼料在停車場快速直奔。（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「Zmm3327」）

寵物小組／綜合報導

到底是哪牌的糧食竟讓狗狗如此心急！？抖音APP用戶「Zmm3327」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻法鬥這天和主人一起去賣場買飼料，結果結完帳牠便用嘴巴緊緊咬住，甚至一路從賣場咬到停車場，深怕這包飼料不見，可愛又逗趣的影片笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

魏姓網友日前在寵物社團《有點毛毛的》轉貼這段視頻，透過畫面中可見，黑法鬥嘴上叼著一包和自己身體差不多大小的飼料，頭也不回的直直向前奔跑；只見牠沿路跑到後腿都外八，而且發現自己不小心把飼料掉到地上，又趕緊咬起來繼續往前跑，從背影看感覺狗狗的心情特別開心。

黑法鬥咬糧食停車場「外八衝刺」。（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「Zmm3327」）

▲汪：趕快回家吃看看味道如何～～～（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「Zmm3327」）

影片不到一日就累積上千個按讚數，也被200多名網友轉載到各個寵物社團，許多人看完紛紛在底下留言表示，「真不愧是標準吃貨」、「是餓壞了嗎哈哈」、「自己的飯飯自己拿」、「這樣會不會拖到破掉阿」；另外，也有人貼心的提醒，「可愛是可愛但是沒牽繩，停車場汽車開很快，請飼主一定要繫上牽繩。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 法鬥抖音狗狗汪星人

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