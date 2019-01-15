前進吧～受我控制的老太婆！「臭臉貓」搭阿嬤頭客廳閒晃

▲憨吉控制阿嬤腦波中...（圖／粉專《咪咪Mimi》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

老太太機甲著裝完成～啟動！高雄有隻3歲曼赤肯「憨吉」非常喜歡阿嬤，每次都要趴在她頭上到處閒晃。這天憨吉駕著阿嬤的頭，控制對方在客廳裡走走，宛如喵星人在實行洗腦計畫，搞笑又溫馨的模樣在貓咪社團引起討論！

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「他們每天都會這樣，是他們的日常！」飼主Treca Tsai如此笑說。由於家裡住高樓層，阿嬤喜歡讓貓孫站頭頂，讓牠可以從上俯瞰底下街景，或是帶牠看一些小鳥、昆蟲等等。每次小動物從窗外飛過時，憨吉就會發出興奮的捕獵「吱吱吱」聲。

▲阿嬤常常這樣載牠移動。



▲帶著貓孫「憨吉」看高高！

憨吉特別黏阿嬤，因為她陪自己渡過隱睪症術後的鬱鬱時光。Treca Tsai表示，從那次之後，只有阿嬤能激發出憨吉的小宇宙，也因為憨吉的出現，讓原本討厭貓貓的阿嬤也融化，現在會買很多高級的零食回來，無聊還會看貓咪影片，變成專業老貓奴！

▲憨吉真的很愛阿嬤，喜歡跟她睡，還會偷吃阿嬤買回來的青菜。

▲天生有張臭臭臉。



看到長輩如此疼愛毛孩，願意接受與疼愛牠，Treca Tsai倍感欣慰。「很酷炫欸！覺得貓咪有阿嬤疼，對主人來說真是最大慰藉。我媽其實也很搞笑，常常陪牠們玩，例如逗貓棒啊、鏡子反射光影那些。覺得貓咪可以撫慰長輩的心，長輩也可以讓貓咪感受到愛。」

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▲媽媽說，「憨吉是悶燒宅男！」

▲▼Treca Tsai是多貓家庭，家裡共養4隻，每一隻都被照顧得超好。

▼快來看看憨吉是如何控制阿嬤！



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