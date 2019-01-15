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史上最遠距離！約克夏「隔空」對柴前後晃　網笑：空幹王是你？

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▲史上最遠距離！約克夏「隔空」對柴前後晃　網笑：空幹王是你？（圖／網友Marcy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這可能是...史上最遙遠的距離！（圖／網友Marcy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

沒有比這更悲傷的事情了！網友Marcy Wang13日帶1歲柴柴「娜娜」到公園玩耍，剛好有名路人手裡拿著肉乾，吸引著娜娜來吃！沒想到隔壁有隻色色的約克夏，在旁邊蠢蠢欲動...想對娜娜公主使壞！

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影片中，娜娜專心盯著肉乾想吃。殊不知一旁有隻可愛約克夏，情不自禁的下半身狂扭動，忙著前後抖動，這時「小口紅」完全顯現出來。只見約克夏太矮小，一邊身子抖抖抖，一邊朝娜娜屁屁後面靠進，最後被無情甩開。

▲史上最遠距離！約克夏「隔空」對柴前後晃　網笑：空幹王是你？（圖／網友Marcy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小約克夏一直想對人使壞～

娜娜的爸爸說，「那隻約克夏特別愛我家那隻，特別想騎牠！」同時笑說自己當下快笑死，「旁邊的約克夏主人也是蠻無奈的，但還好我家娜娜已經結紮，所以不覺得怎麼樣XD。」

▲史上最遠距離！約克夏「隔空」對柴前後晃　網笑：空幹王是你？（圖／網友Marcy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲娜娜個性活潑愛玩，在勤美綠園道擁有許多狗狗朋友。

▲史上最遠距離！約克夏「隔空」對柴前後晃　網笑：空幹王是你？（圖／網友Marcy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲娜娜：沒事記得要去結紮喔～

爸爸將約克夏想騎娜娜的短片，分享至柴犬社團，網友紛紛在底下留言，「 羅志祥怎麼在這？」、「空幹王是你？」、「是你嗎志祥」、「勤美羅志祥」、「約克夏太好笑啦哈哈哈」、「好好笑又覺得好可愛」、「這隻狗讓在場的人笑翻。」

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