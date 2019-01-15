帶我們走！浪浪集體狂奔「一路緊緊跟車」　她淚：別再追了

▲浪浪們追車想要被帶回家。（影／愛媽提供）

實習記者吳美依／採訪報導

一位愛媽在台南地區餵養、抓紮路邊的流浪動物，其中有一群住在魚塭附近的汪汪特別親人，最近開始會追車，想要跟著回家。但她目前無力再收編，只能語帶愧疚地說，「別再追了！」然而黑狗還是邁開長腿奮力奔跑，後面還有8隻緊追不放，最後隨著車子加速，逐漸消失在視線中，畫面令人不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲浪浪狂奔追愛媽的車。（圖／愛媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

愛媽向《ETtoday寵物雲》表示，餵養這群狗狗大約1年多了，牠們以前偶爾也會跟著車，最近卻開始狂追，「真的沒辦法，家中已經堆滿浪浪還沒送養出去，里長、房東都不開心，經濟也沒有這麼好，只能每天餵飽浪浪一餐。」她也無奈表示，前幾天慢慢開，真的差點被跟回家，只好咬緊牙根飆車離開。

▲狗狗們的身影逐漸消失在視線中。

愛媽將這則影片分享到臉書社團「我要當流浪動物義工救援團隊」，讓許多人疼不已，紛紛留言，「好心酸，渴望被人疼」、「妳也盡力了」、「如果只看影片還以為是棄養……妳餵牠們飽餐一頓，牠們會記住你一輩子。」許多曾有餵養經驗的網友也分享，「我都放（飼料）了就趕快跑，真的深怕被跟」、「以前大學的時候每天上山去餵狗，就會有一批跟著跑下山，我都是哭著騎走」、「我們這邊的也是，還會很傷心趕快吐掉嘴裡的零食，就為了你不要走。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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