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拉麵店外露渴望眼神...貪吃秋田站10秒沒人理　被拍肩轉頭臉超臭

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秋田站拉麵店外，被拍肩臉超臭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「hejia_chen」）

▲貪吃的秋田犬站在拉麵店外，看著裡面的客人在吃晚餐。（圖／翻攝自抖音APP用戶「hejia_chen」）

寵物小組／綜合報導

有人說在狗狗想睡覺以及肚子餓時，千萬不要去招惹牠們，否則下場不堪設想。網路上最近流傳一段抖音APP用戶「hejia_chen」的逗趣影片，內容是有隻秋田犬這晚散步到一半，經過拉麵攤店時，居然站在窗口外，對著店內在用餐的客人緊緊盯著，最後什麼都沒吃到的牠，突然被拍肩則是一臉怒氣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

林姓網友日前將這段視頻轉貼到寵物社團《柴犬司令部》並註解，「以為這是條假的狗」。畫面中可以看到，戴著項圈的秋田犬用後腿撐起身子，站在拉麵店的窗口旁，露出渴望的眼神；只見牠一會兒後，一旁飼主的友人走近狗狗，並且拍了一下肩膀，沒想到秋田犬一轉頭，斜眼怒瞪的眼神卻超兇狠，也讓一旁的人笑翻。

秋田站拉麵店外，被拍肩臉超臭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「hejia_chen」）

▲吃不到拉麵又被拍肩，秋田犬氣噗噗的回頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「hejia_chen」）

這則可愛又逗趣的影片分享不到一周，就突破1萬多次的觀看次數，上百人看完都在底下留言表示，「哈哈哈那欸架勾錐啦」、「只看背影還以為是貓咪...」、「吃不到生氣了！」、「很專注肖想」、「秋田真的好大隻」、「到底是在看妹還是在看食物XDD」、「最後那眼神....有殺氣」、「可愛淡定的秋田」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 秋田狗狗汪星人拉麵討食抖音

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