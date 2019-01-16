妹妹被黑貓帶壞？眼睛上瞪同步「翻白眼」　神複製不爽表情

▲妹妹學貓哥哥擺臭臉翻白眼。（圖／粉絲專頁「黏搭搭兄妹」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

俗話說，年紀小的會學大的，新北市黑喵哥哥「麻糬」這天就帶壞人類妹妹，只見貓咪黑黑的臉一副不好惹的感覺，妹妹也擺出大臭臉，兩兄妹眼睛同時向上瞪一起翻白眼，不爽的表情簡直一模一樣，讓一旁馬咪十分無奈。

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▲兄妹時常一起待在藍色置物櫃裡面。



媽咪向《ETtoday寵物雲》表示，兄妹倆天天黏在一起，行為也越來越像，甚至妹妹也跟哥哥一樣喜歡待在箱子裡！拍攝照片當天，兩兄妹待在藍色置物櫃裡面看卡通，沒想到馬麻卻擋住電視，小朋友立刻露出一臉不開心的表情，旁邊貓哥哥也來助陣，黑臉大眼往上瞪，不爽的神情幾乎一模一樣，笑翻不少網友。

▲麻糬曾經受過重傷，脖子上留下大片疤痕。

馬麻也提到，在懷孕快3個月時，救援了在外流浪受傷的麻糬，當時貓咪才2個月大左右，脖子到頸部整片皮脫落，雖然牠長大後留有疤痕，但依然不減黑喵的帥氣。其實，麻糬是個怕生的孩子，但對小妹卻是特例，任由妹妹欺負都沒問題，兄妹倆每天在一起玩耍，陪伴著彼此長大。

▲▼兄妹倆輪流玩紙箱。

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兄妹臭臉照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，立刻引來不少網友留言，「他們4不4連幹壞事都一起」、「一起幹壞事的好搭檔」、「原來是被貓哥哥教壞的」、「2隻貓好可愛」、「原來小朋友和貓，是同等待遇～」、「有毛小孩陪伴長大的孩子很幸福！」、「表情一模一樣！」。

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